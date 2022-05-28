قرار جديد لمجلس الأمن بشأن أرملة القذافي واثنين من أبنائها

وطن – بعد سنوات من اغتيال الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، وافقت لجنة الجزاءات الخاصة بليبيا التابعة لمجلس الأمن الدولي على تجديد منح أرملته “صفية فركاش” وابنته عائشة وأخيها محمد إعفاء سفر إنسانيً لمدة ستة أشهر.

وجاء في بيان نشر على موقع الأمم المتحدة، أن إذن السفر يبدأ في الأول من يونيو وينتهي في الثلاثين من نوفمبر من العام الجاري.

المجلس: يسري مفعول قرار إلغاء قيود السفر عن أرملة القذافي وأبنائه لمدة 6 أشهر حتى 30 نوفمبر 2022، ويمكنهم السفر لأغراض إنسانية. المجلس: يجب أن يقدم الأشخاص الثلاثة، معلومات عن وجهة سفرهم لأي دولة قبل الرحلة بشهر. — وكـالـة وادي دينـــار الإخبـــارية (@wady_dynar) May 28, 2022

وقال مجلس الأمن الدولي إنه بموجب هذا القرار فإنه يحق لصفية فركاش ونجلي القذافي القيام برحلات غير محدودة لأغراض إنسانية.

على أن تخطر الدول التي يزورونها مجلس الأمن بوصولهم لأراضيها خلال ثمان وأربعين ساعة، على أن يوضح الإخطار تاريخ الدخول والمدة المتوقعة للإقامة.

وأشارت حسابات بمواقع التواصل، إلى أن القرار خاص بمنح أرملة القذافي إعفاء سفر مؤقت من القاهرة إلى سلطنة عمان.

لزام مجلس الأمن

يُذكر أن تقديم إعفاء من حظر السفر لأسباب إنسانية يكون مشروطًا “بتقديم الأشخاص المعفيين معلومات عنهم قبل الرحلة بشهر وفي غضون شهر بعد الرحلة”.

ويُلزم قرار مجلس الأمن، الدول التي تسمح لهم بالسفر إلى أراضيها أو المرور عبرها، بإخطار اللجنة المعنية بمجلس الأمن في غضون الساعات الـ24 لوصولهم أو مرورهم، عبر إشعار كتابي، يتضمن تاريخ دخولهم والمدة المتوقّعة لإقامتهم.

زوجة الرجل الذي مزّق ميثاق الأمم المتحدة

وفي السياق ذاته نقلت وسائل إعلام ليبية رسالة لزوجة الزعيم الراحل قالت فيها إن أطرافا دولية لا تزال حتى اليوم تضايقها فقط لأنها زوجة «الرجل الذي مزّق ميثاق الأمم المتحدة» -حسب قولها-.

واتهمت فركاش الأمم المتحدة بوضع العراقيل بهدف حرمانها من رؤية ابنتها وأحفادها «بطريقة لا يمكن اعتبارها إلا استفزازية وتغيب فيها كل الجوانب الإنسانية».

من هي صفية فركاش؟

و”صفية فركاش” المقيمة في سلطنة عمان، هي الزوجة الثانية لـ الرئيس الليبي الراحل “معمر القذافي” وهى أم لـ أولاده السبعة.

ولم يكن لصفية فركاش نشاط ملحوظ في ليبيا خلال فترة حكم القذافي، ولقبت بـ “خنساء ليبيا”.

وذلك بسبب مقتل زوجها و3 من أبنائها في عام 2011، وهي تعيش مع عدد من أفراد أسرتها في سلطنة عمان منذ عام 2013.

وتزوج القذافي بصفية فركاش بعد أن انفصل عن فتحية نوري خالد، زوجته الأولى وأم ابنه البكر محمد.

وأنجبت له صفية، سيف الإسلام، والمعتصم، والساعدي، وهانيبال، وسيف العرب، وابنته الوحيدة عائشة.

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