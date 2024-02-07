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ما فعله الأمير هاشم رفقة عمه الأمير علي في الدوحة حديث الأردنيين (شاهد)

بقلم
ما فعله الأمير هاشم رفقة عمه الأمير علي في الدوحة حديث الأردنيين

وطن – نشر ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله عبر حسابه بانستغرام، أمس الثلاثاء، مقطع فيديو أصبح حديث الأردنيين حتى الآن ووثق احتفالات اللاعبين بحضور أخيه الأمير هاشم بن عبدالله، وعمه الأمير علي بن الحسين بعد الفوز التاريخي لمنتخب النشامى على كوريا الجنوبية والصعود لنهائي كأس آسيا.

ووصل المنتخب الأردني لأول مرة في تاريخه إلى نهائي كأس آسيا لكرة القدم، بعد فوزه المستحق على كوريا الجنوبية، الثلاثاء، بنتيجة 2-صفر في الدور قبل النهائي على ملعب أحمد بن علي.

تفاعل الأمير هاشم وعمه الأمير علي مع فوز النشامى

وفي مقطع الفيديو الذي نشره الأمير الحسين بدا عدد من لاعبي المنتخب الأردني وهم يرقصون ويغنون”ويلو يا ويلو اللي يتحدى” على منصة استاد أحمد بن علي.

فيما بدا شقيق الملك عبد الله الأمير علي وابن أخيه الأمير هاشم وهما يشاركان اللاعبين فرحتهم، فيما يقوم أحد اللاعبين بوضع الكوفية الأردنية على كتفي الأمير علي.

وكانت بعض شوارع العاصمة عمان، والمفرق ومعان، وإربد، وغيرها، شهدت احتفالات كبيرة بهذا الفوز الذي وصف بـ ” التاريخي”، حمل المشاركون فيها الأعلام الأردنية، وسط هتافات للمنتخب الأردني الذي قدم مستوى مميز في البطولة، معربين عن أمنياتهم بتحقيق لقب البطولة ورفع الكأس الثمين.

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رئيس مجلس النواب يعلق

وفي تعليقه على فوز النشامى أمس الثلاثاء، قال رئيس مجلس النواب “أحمد الصفدي” إن منتخب النشامى بفوزه على منتخب كوريا الجنوبية أهدى الوطن أجمل الأفراح بالتزامن مع احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لجلوس الملك عبد الله الثاني على العرش.

وأضاف الصفدي بحسب ما نقلت وسائل إعلام أردنية :” ببلوغ النشامى نهائي كأس آسيا زادت أفراحنا بهجة وسروراً ونثروا السعادة في مختلف أرجاء الوطن ، مؤكداً أن ما حققه النشامى من فوز تاريخي مفخرة لنا جميعاً”.

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