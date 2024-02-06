الرئيسية » رياضة » أول تعليق من الملك عبد الله على صعود الأردن لـ نهائى كأس آسيا

أول تعليق من الملك عبد الله على صعود الأردن لـ نهائى كأس آسيا

بقلم
أول تعليق من الملك عبد الله على صعود الأردن لـ نهائى كأس آسيا

وطن – علق العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، الثلاثاء، على فوز منتخب الأردن على منتخب كوريا الجنوبية، وصعود النشامى ‘إلى نهائي كأس آسيا في انتظار الفائز من مباراة إيران وقطر.

وغرد الملك عبدالله الثاني على حسابه في منصة إكس وفق ما رصدت (وطن): “قدها النشامى، رفعتوا راسنا! مبارك لكم ولكل الأردنيين وصولكم لنهائي آسيا”.

وأضاف الملك الأردني: “راية الأردن مرفوعة دوما بهمة أبنائه وعزيمتهم، حيا الله النشامى”.

نتيجة مباراة الأردن وكوريا الجنوبية

وبنتيجة هدفين مقابل لا شيء فاز منتخب الأردن على كوريا الجنوبية، ليضرب موعداً فى النهائي مع الفائز من مباراة قطر وإيران المقرر أن تلعب، الأربعاء 06 شباط/فبراير 2024.

وسجل للنشامى يزن النعيمات الهدف الأول في الدقيقة 53، بعد تمريرة من موسى التعمري الذي سجل الهدف الثاني بعدها بنحو 13 دقيقة.

وسيطر منتخب الأردن على اللقاء منذ البداية لكن جو هيون-وو حارس كوريا الجنوبية، حافظ على شباكه في الشوط الأول من التهديد الأردني المتكرر.

ملخص مباراة الأردن وكوريا الجنوبية

وكان أخطر محاولات المنتخب الأردني في الشوط الأول تسديدة النعيمات من مسافة قريبة بعد مراوغة الدفاع الكوري ببراعة.

وبتسديدة من فوق الحارس هيون-وو منح المهاجم النعيمات التقدم لفريق المدرب حسين عموتة بعدما استخلص مهاجم مونبلييه الكرة في وسط ملعب كوريا الجنوبية.

وبعد مجهود فردي رائع تفوق فيه على مدافعي كوريا الجنوبية من قبل منتصف الملعب، عزز التعمري النتيجة بتسديدة منخفضة من حافة منطقة الجزاء.

والمنتخب الأردني الذي كان إنجازه الأفضل عام 2004 من نفس البطولة بلوغ دور الثمانية وكرر هذا الإنجاز 2011 يترقب الفائز من لقاء إيران و قطر حاملة اللقب ومستضيفة البطولة.

قد يعجبك أيضاً

إقامة عزاء لوالدة وائل الدحدوح في الدوحة

إقامة عزاء لوالدة وائل الدحدوح في الدوحة.. وسائل إعلام قطرية تكشف التفاصيل

أول تعليق من الملك عبد الله على صعود الأردن لـ نهائى كأس آسيا

أول تعليق من الملك عبد الله على صعود الأردن لـ نهائى كأس آسيا

المقاطعة تهوي بأسهم ماكدونالدز.. فشلت بتحقيق المبيعات المستهدفة لأول مرة

المقاطعة تهوي بأسهم ماكدونالدز.. فشلت بتحقيق المبيعات المستهدفة لأول مرة

توفيق عكاشة لقناة عبرية: "سفيرة إسرائيل صديقتي وحزنت على قتلى إسرائيل"

توفيق عكاشة لقناة عبرية: “سفيرة إسرائيل صديقتي وحزنت على قتلى إسرائيل”

"ميراث الدم".. مرافعة تاريخية لوكيل نيابة مصري جعلته حديث الساعة

“ميراث الدم”.. مرافعة تاريخية لوكيل نيابة مصري جعلته حديث الساعة (فيديو)

موسى التعمري

نشامى الأردن يصنعون التاريخ بعد وصولهم إلى نهائي كأس آسيا 2023 على حساب كوريا الجنوبية (شاهد)

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior