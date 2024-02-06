أول تعليق من الملك عبد الله على صعود الأردن لـ نهائى كأس آسيا

وطن – علق العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، الثلاثاء، على فوز منتخب الأردن على منتخب كوريا الجنوبية، وصعود النشامى ‘إلى نهائي كأس آسيا في انتظار الفائز من مباراة إيران وقطر.

وغرد الملك عبدالله الثاني على حسابه في منصة إكس وفق ما رصدت (وطن): “قدها النشامى، رفعتوا راسنا! مبارك لكم ولكل الأردنيين وصولكم لنهائي آسيا”.

وأضاف الملك الأردني: “راية الأردن مرفوعة دوما بهمة أبنائه وعزيمتهم، حيا الله النشامى”.

قدها النشامى، رفعتوا راسنا! مبارك لكم ولكل الأردنيين وصولكم لنهائي آسيا..

راية الأردن مرفوعة دوما بهمة أبنائه وعزيمتهم، حيا الله النشامى pic.twitter.com/fvNewK3w7n — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) February 6, 2024

نتيجة مباراة الأردن وكوريا الجنوبية

وبنتيجة هدفين مقابل لا شيء فاز منتخب الأردن على كوريا الجنوبية، ليضرب موعداً فى النهائي مع الفائز من مباراة قطر وإيران المقرر أن تلعب، الأربعاء 06 شباط/فبراير 2024.

وسجل للنشامى يزن النعيمات الهدف الأول في الدقيقة 53، بعد تمريرة من موسى التعمري الذي سجل الهدف الثاني بعدها بنحو 13 دقيقة.

وسيطر منتخب الأردن على اللقاء منذ البداية لكن جو هيون-وو حارس كوريا الجنوبية، حافظ على شباكه في الشوط الأول من التهديد الأردني المتكرر.

ملخص مباراة الأردن وكوريا الجنوبية

وكان أخطر محاولات المنتخب الأردني في الشوط الأول تسديدة النعيمات من مسافة قريبة بعد مراوغة الدفاع الكوري ببراعة.

وبتسديدة من فوق الحارس هيون-وو منح المهاجم النعيمات التقدم لفريق المدرب حسين عموتة بعدما استخلص مهاجم مونبلييه الكرة في وسط ملعب كوريا الجنوبية.

وبعد مجهود فردي رائع تفوق فيه على مدافعي كوريا الجنوبية من قبل منتصف الملعب، عزز التعمري النتيجة بتسديدة منخفضة من حافة منطقة الجزاء.

والمنتخب الأردني الذي كان إنجازه الأفضل عام 2004 من نفس البطولة بلوغ دور الثمانية وكرر هذا الإنجاز 2011 يترقب الفائز من لقاء إيران و قطر حاملة اللقب ومستضيفة البطولة.