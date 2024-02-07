سر فوز الأردن التاريخي على كوريا الجنوبية والوصول للنهائي.. المدرب عموتة يكشف الخلطة السحرية

وطن- كشف المدرب المغربي الحسين عموتة المدير الفني لمنتخب الأردن النشامى، الثلاثاء، عن السر وراء تحقيق فوز الأردن على كوريا الجنوبية بهدفين نظيفين دون رد، والوصول إلى نهائي البطولة الآسيوية لأول مرة في تاريخ الكرة الأردنية.

وأكد المدرب عموتة، في تصريح صحفي خرج به عقب مباراة الأردن أمام كوريا الجنوبية، ” سر الفوز هو عدم المبالغة في احترام الخصم رغم قوته، احترامنا منافسنا بعض الشيء، لكننا منذ البداية انتهجنا أسلوباً هجومياً فاعلاً ومنح لاعبينا الثقة المطلوبة”.

سر فوز الأردن على كوريا الجنوبية

وأضاف عموتة، ” التحضير الذهني كان بشكل مثالي، وساهم هذا الأمر في تعزيز ثقة اللاعبين بقدراتهم، وطلبت من اللاعبين بضرورة الاستمتاع بلعب كرة القدم وتنفيذ الواجبات الدفاعية والهجومية”.

وختم صانع المجد التاريخي لمنتخب نشامى الأردن، ” لعبنا المباراة بإيقاع معين وتحكمنا في سيرها، كما وفي بعض الأحيان انكمشنا دفاعياً، خاصة مع التقدم في نتيجة المباراة بهدفين”.

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وصول منتخب نشامى الأردن لنهائي كأس آسيا 2023

ونجح منتخب الأردن النشامى في تحقيق الفوز التاريخي على كوريا الجنوبية، الثلاثاء، في منافسات دور نصف نهائي كأس آسيا 2023 قطر بهدفين نظيفين دون مقابل، والتأهل إلى نهائي البطولة لأول مرة في تاريخ النشامى.

وكان الهدفين التاريخين من توقيع المهاري يزن النعيمات لاعب الأهلي القطري وموسى التعمري لاعب نادي مونبلييه الفرنسي.

يذكر بأن منتخب نشامى الأردن سيلتقي أمام الفائز من مباراة قطر وإيران، الأربعاء، في نهائي بطولة كأس آسيا 2023 بنسختها ال18 على ملعب (استاد لوسيل) مطلع الأسبوع المقبل.