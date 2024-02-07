“بقبضة اليد”.. الشيخة جواهر زوجة أمير قطر تتفاعل مع العنابي على طريقتها (فيديو)

وطن – رصدت عدسات الكاميرات في استاد “الثمامة”، اليوم الأربعاء، تفاعل الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم، زوجة أمير قطر وهي تُساند العنابي على طريقتها الخاصة.
وأظهر مقطع فيديو تداوله قطريون الشيخة جواهر وهي تقف فوق المنصة وتلامس بقبضة يدها، يد سيدة لا ترى في الفيديو وهي تبتسم.
ويسمع صوت الأخرى وهي تقول فالنا –حظنا- الفوز يا أم حمد-لقب الشيخة جواهر- فيما أفاد نشطاء أن السيدة التي لا تظهر في الفيديو هي شيخة بورشيد.
🎥| سموّ الشيخة جواهر بنت حمد آل ثاني حرم سموّ الأمير تُساند #العنابي 🇶🇦 في استاد الثمامة 🏟️@burshaid | #كأس_آسيا2023| #قطر#كأس_اسيا_2023 | #نديب_قطر| #إيران pic.twitter.com/zPyl20znRJ
— نديب قطر (@NadeebQa) February 7, 2024
والشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني، من مواليد 7 ديسمبر 1984 و هي زوجة الشيخ تميم بن حمد وابنة عمته.
وهي ابنة الشيخ حمد بن سحيم آل ثاني وحفيدة وزير الخارجية القطري السابق سحيم بن حمد آل ثاني، وحفيدة أمير دولة قطر السابق الشيخ خليفة بن حمد ال ثاني.
المنتخب القطري يصعد إلى نهائي كأس آسيا
وتمكن المنتخب القطري، اليوم الأربعاء، من هزيمة ضيفه المنتخب الإيراني في نصف نهائي كأس آسيا بنتيجة 3/2 في المباراة التي أقيمت على ملعب الثمامة.
فوز #قطر على #ايران بثلاثة أهداف والتأهل إلى نهائي #كأس_آسيا2023 ..#منتخب_قطر #قطر_ايران pic.twitter.com/R6i8xDikpo
— جابر الحرمي (@jaberalharmi) February 7, 2024
وبذلك باتت قطر على بعد خطوة واحدة من الاحتفاظ بلقب كأس آسيا لكرة القدم بتأهلها لمواجهة الأردن في نهائي البطولة المقامة على أرضها.
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فرحة الأمير تميم
وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد عبر عن فرحه بالهدف الذي حققه منتخب بلاده العنابي في شباك منتخب إيران على استاد الثمامة.
📸♥️| فرحة سموّ الأمير @TamimBinHamad حفظهُ الله ورعاه بالهدف الأول للعنابي 🇶🇦 في شباك منتخب #إيران 🇮🇷 في استاد الثمامة ⛺️
📸| @m_alnamr #قطر_ايران | #نديب_قطر| #قطر 🇶🇦#كأس_آسيا2023 | #كأس_اسيا_2023 pic.twitter.com/4Tr9BUimp1
— نديب قطر (@NadeebQa) February 7, 2024
وما إن سجل العنابي الهدف الأول حتى قفز الأمير وبعض ابنائه وشوهد الأمير تميم وهو يفرد يديه معرباً عن سروره بالهدف. فيما شوهد أبناؤه الصغار وهم يحتضنون بعضهم البعض ويعبرون عن فرحهم وحماسهم.
كما ظهر الشيخ تميم وهو يحتضن شقيقه الشيخ جاسم بن حمد بحرارة معبراً عن سعادته بالهدف.
فيديو آخر وثق فرحة أمير قطر بفوز العنابي على إيران وصعود المنتخب القطري لنهائي كأس آسيا.
فرحة سمو الأمير @TamimBinHamad بتأهل
منتخبنا الوطني إلى نهائي #كأس_آسيا2023 #مرسال_قطر | #كأس_اسيا | #قطر 🇶🇦#قطر_أيران | #ايران | #هيا_آسيا pic.twitter.com/RqdKMtoe8x
— مرسال قطر (@Marsalqatar) February 7, 2024
ويلتقي المنتخب القطري في النهائي المقرر في ملعب لوسيل، السبت المقبل، مع نظيره الأردني الذي تأهل إلى النهائي الآسيوي لأول مرة في تاريخه بعد فوزه 2-صفر على كوريا الجنوبية، أمس الثلاثاء.