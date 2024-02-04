بعد تأهل قطر والأردن.. مواعيد مباريات نصف نهائي كأس آسيا 2023

وطن- تترقب جماهير كرة القدم العربية في كل مكان، مواعيد مباريات نصف نهائي كأس آسيا 2023 قطر، بعد حسم نشامى الأردن والعنابي القطري حامل اللقب بطاقة العبور للدور القادم.

وتأهل مستضيف البطولة منتخب قطر (العنابي) وحامل لقب النسخة الماضية عام 2019 الإمارات، لدور نصف نهائي البطولة الآسيوية، بعد فوزه على أوزبكستان بركلات الترجيح 3-2، عقب انتهاء المباراة بالوقتي الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما.

المتأهلين لدور نصف نهائي كأس آسيا 2023 قطر

كما هو الحال لمنتخب نشامى الأردن الذي تأهل لأول مرة في تاريخه لدور نصف نهائي كأس آسيا 2023، على حساب طاجيكستان بعد الفوز عليه بهدف نظيف دون مقابل في منافسات دور ال8 الإقصائية.

إقتربنا من فصل الختام في #كأس_آسيا2023 من سيكتب التاريخ ويتوج باللقب في استاد لوسيل ؟🏆#هَيّا_آسيا pic.twitter.com/QxCWja3Jv5 — #كأس_آسيا2023 (@afcasiancup_ar) February 4, 2024

وبذلك حسم أربعة منتخبات عربية وآسيوية بطاقة العبور إلى مربع الذهب من النسخة ال18 للبطولة الآسيوية المقامة في العاصمة القطرية الدوحة، وهم قطر مستضيف البطولة والأردن وإيران وكوريا الجنوبية.

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مواعيد مباريات نصف نهائي كأس آسيا 2023 قطر

ونرفق لكم متابعينا الأعزاء في كل مكان، جدول مواجهات دور نصف نهائي كأس آسيا 2023 بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر، كما يلي:

الأردن (النشامى) X كوريا الجنوبية الثلاثاء، 6/2، الساعة السادسة مساءً، ملعب أحمد بن علي.

قطر (العنابي) X (إيران أسود فارس) الأربعاء، 7/2، الساعة السادسة مساءً، ملعب استاد الثمامة.

كما وستختتم منافسات بطولة كأس آسيا 2023 قطر، في ال10 من شهر فبراير الجاري، على ملعب (استاد لوسيل) في العاصمة القطرية الدوحة.