أمير قطر يقفز ويحتضن ابنته فرحا بتأهل العنابي لنصف نهائي كأس آسيا

وطن – رصدت عدسات الكاميرات في “استاد البيت” المونديالي فرحة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بتأهل فريق بلاده العنابي إلى نصف نهائي بطولة كأس آسيا لكرة القدم.

وتأهلت قطر صاحبة الأرض والجمهور إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا، وسط فرحة عارمة للشعب القطري، بعد الفوز على منتخب أوزبكستان، بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي.

وأظهر فيديو نشرته منصة “مرسال قطر” رد فعل الأمير تميم على فوز العنابي وتأهله، إذ هم بالوقوف من مقعده وقفز ثم احتضن ابنته بجانبه، وصفق احتفالا بهذا الإنجاز.

فرحة أمير قطر بتأهل العنابي

فيديو آخر أظهر أمير قطر تميم بن حمد، وهو يقف وعلامات الفرح والسرور على وجهه.

ثم يستدير ويضحك قبل أن يسلم بيديه الاثنتين على أخيه جاسم بن حمد، ويعانقه على المنصة ثم يتبادل معه الحديث عن المباراة والإنجاز.

وكان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، قد رعى افتتاح بطولة كأس آسيا قطر 2023، في استاد لوسيل، يوم 12 يناير الماضي.

واعتاد الشيخ تميم على الظهور على المنصة المخصصة للأسرة الحاكمة وتشجيع الفرق العربية المشاركة في كأس آسيا 2023، مع والده الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني وبقية أفراد العائلة الحاكمة.

قطر تتخطى أوزبكستان وتصعد لنصف النهائي

واليوم السبت، وعلى ملعب البيت المونديالي وعقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي، تصدى حارس عرين العنابي مشعل برشم لـ3 ركلات ترجيح.

ليمنح برشم بذلك حاملة اللقب قطر بطاقة التأهل إلى نصف النهائي من بطولة كأس آسيا لكرة القدم.

وبفوزه على منتخب أوزبكستان يكمل منتخب قطر عقد المتأهلين لقبل نهائي البطولة، حيث سيواجه إيران في الدور قبل النهائي، الأربعاء القادم.

فيما يلعب منتخب كوريا الجنوبية مع نظيره الأردني في الدور نفسه، الثلاثاء المقبل.