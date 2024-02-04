اعتداءات متكررة في القدس المحتلة.. شتم وبصاق مستوطنين على رجل دين مسيحي (فيديو)

وطن – أثارت حادثة اعتداء مستوطنين إسرائيلين اثنين على رجل دين مسيحي في القدس المحتلة انتقادات لاذعة فيما زعم الاحتلال إيقاف المعتدين لكن مثل هذه الحوادث زادت وتيرتها مؤخراً لاسيما ضد العرب.

وأكد مسؤولون محليون وحقوقيون ونشطاء ازدياد وتيرة التحريض ضد العرب والاعتداء عليهم حيث تكررت الحوادث والجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين على يد مستوطنين دون أي رادع لهم عن تكرار اعتداءاتهم.

ومؤخراً تعرّض الرئيس العام للرهبان البندكتان في الأرض المقدسة، الأب نيقوديموس شنابل، لاعتداء بالبصق والشتم في منطقة “جبل صهيون” بالقدس المحتلة.

مزاعم إيقاف المعتدين والتحقيق معهم

وزعمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي إيقاف المعتدَين وإحالتهما إلى التحقيق، وأنهما الآن “تحت الإقامة الجبرية” دون أي معلومات أخرى عن محاسبتهما وإدانتهما بما فعلاه من اعتداء واضح وعلني.

وذكرت الشرطة أنها تلقت بلاغاً يقول إنه “خلال مرور شابين بمنطقة باب النبي داود في البلدة القديمة في القدس، قاما بسبّ رجل دين كان يمر بجانبهما وبصقا عليه، ثم لاذا بالفرار”.

وأضافت أنه أمكن التعرف على الشابيْن، وقالت إنهما قاصران، وجرى توقيفهما وإحالتهما إلى التحقيق، وأنهما الآن “تحت الإقامة الجبرية”.

اعتداءات ليست الأولى

وهذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، إذ بات الرهبان في القدس يتعرضون كثيراً لاعتداءات من قبل المستوطنين في السنوات الأخيرة.

كما تكررت اعتداءات المستوطنين على عموم الفلسطينيين، لاسيما ضمن الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس.

اقرأ أيضا:

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الاعتداء على الأب نيقوديموس شنابل واعتبرت الاعتداء “استعمارياً عنصرياً يعكس ثقافة الكراهية والحقد وإنكار وجود الآخر.

وتحدث منسق منتدى مسيحيي الأرض المقدسة وديع أبو نصار، على صفحته في فيسبوك عن حادثة الاعتداء على الأب شنابل، واصفاً إياها بـ”اعتداء عنصري جديد في القدس”.