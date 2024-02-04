الرئيسية » الهدهد » اعتداءات متكررة في القدس المحتلة.. شتم وبصاق مستوطنين على رجل دين مسيحي (فيديو)

اعتداءات متكررة في القدس المحتلة.. شتم وبصاق مستوطنين على رجل دين مسيحي (فيديو)

بقلم
اعتداءات متكررة في القدس المحتلة.. بصاق وشتم مستوطنين على رجل دين مسيحي

وطن – أثارت حادثة اعتداء مستوطنين إسرائيلين اثنين على رجل دين مسيحي في القدس المحتلة انتقادات لاذعة فيما زعم الاحتلال إيقاف المعتدين لكن مثل هذه الحوادث زادت وتيرتها مؤخراً لاسيما ضد العرب.

وأكد مسؤولون محليون وحقوقيون ونشطاء ازدياد وتيرة التحريض ضد العرب والاعتداء عليهم حيث تكررت الحوادث والجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين على يد مستوطنين دون أي رادع لهم عن تكرار اعتداءاتهم.

ومؤخراً تعرّض الرئيس العام للرهبان البندكتان في الأرض المقدسة، الأب نيقوديموس شنابل، لاعتداء بالبصق والشتم في منطقة “جبل صهيون” بالقدس المحتلة.

مزاعم إيقاف المعتدين والتحقيق معهم

وزعمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي إيقاف المعتدَين وإحالتهما إلى التحقيق، وأنهما الآن “تحت الإقامة الجبرية” دون أي معلومات أخرى عن محاسبتهما وإدانتهما بما فعلاه من اعتداء واضح وعلني.

وذكرت الشرطة أنها تلقت بلاغاً يقول إنه “خلال مرور شابين بمنطقة باب النبي داود في البلدة القديمة في القدس، قاما بسبّ رجل دين كان يمر بجانبهما وبصقا عليه، ثم لاذا بالفرار”.

وأضافت أنه أمكن التعرف على الشابيْن، وقالت إنهما قاصران، وجرى توقيفهما وإحالتهما إلى التحقيق، وأنهما الآن “تحت الإقامة الجبرية”.

اعتداءات ليست الأولى

وهذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، إذ بات الرهبان في القدس يتعرضون كثيراً لاعتداءات من قبل المستوطنين في السنوات الأخيرة.

كما تكررت اعتداءات المستوطنين على عموم الفلسطينيين، لاسيما ضمن الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس.

  • اقرأ أيضا:
بالسب والبصق.. اعتداء جديد على قساوسة القدس وانتقادات لصمت الفاتيكان (فيديو)
البصق على مسيحيي القدس.. ظاهرة تؤرق إسرائيل وتفجر بلبلة حادة

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الاعتداء على الأب نيقوديموس شنابل واعتبرت الاعتداء “استعمارياً عنصرياً يعكس ثقافة الكراهية والحقد وإنكار وجود الآخر.

وتحدث منسق منتدى مسيحيي الأرض المقدسة وديع أبو نصار، على صفحته في فيسبوك عن حادثة الاعتداء على الأب شنابل، واصفاً إياها بـ”اعتداء عنصري جديد في القدس”.

قد يعجبك أيضاً

ضربة لفرنسا.. ما هي "إيكواس" ولماذا انسحبت ثلاث دول تعرضت للانقلابات منها؟

ضربة لفرنسا.. ما هي “إيكواس” ولماذا انسحبت ثلاث دول تعرضت للانقلابات منها؟

8 حقائق عن الطائرات

8 حقائق عن الطائرات ستفاجئك .. منها “غرف نوم سرية وما يجعل طعم الطعام أسوأ”

صرخة مسنة فلسطينية: "أين أمة محمد.. أين من يصومون ويصلون؟!"

صرخة مسنة فلسطينية: “أين أمة محمد.. أين من يصومون ويصلون؟!” (فيديو)

مفاجأة لأصحاب الأسنان المثلثة.. لن تصدق ما يمكن لشكل أسنانك أن يكشفه عن شخصيتك

مفاجأة لأصحاب الأسنان المثلثة.. لن تصدق ما يمكن لشكل أسنانك أن يكشفه عن شخصيتك

أبو عبيدة يكشف كواليس 17 مهمة خاصة نفذتها القسام في غزة

أبو عبيدة يكشف كواليس 17 مهمة خاصة نفذتها القسام في غزة

عارضات مثيرات في صحراء السعودية.. عرض أزياء في العلا يثير جدلا

عارضات مثيرات في صحراء السعودية.. عرض أزياء في العلا يثير جدلا

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior