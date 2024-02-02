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جنود إسرائيليون يروون لنتنياهو أهوال معارك غزة.. شهاداتهم فضحت حجم خسائرهم

بقلم
جنود إسرائيليون مصابون

وطن – روى جنود بجيش الاحتلال الإسرائيلي، جانبًا من الأهوال التي واجهوها خلال الحرب مع المقاومة الفلسطينية في المعارك البرية في محاور قطاع غزة.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها نتنياهو لعدد من الجنود الجرحى أثناء تلقيهم العلاج، حيث سأل أحد الجنود عما حدث معه.

وردّ الجندي إن مهمته كانت في التوثيق العملياتي، وكان يرافق الناطق باسم جيش الاحتلال، وانضم إلى وحدة الهندسة 614، وكانوا ذاهبين سيرًا على الأقدام باتجاه جباليا، حيث أطلقت عليهم قذيفة آر بي جي من الخلف، فيما ردّ عليه نتنياهو زاعمه أن إسرائيل تقف بجانبهم.

قذيفة ناجحة للمقاومة

بينما تحدث جندي آخر عن أنهم عملوا طوال الليل (في إحدى الجبهات)، في كانت هناك فرقة عسكرية تحتهم في الصباح، وأطلقت عليهم قذيفة ما أدّى إلى مقتل جنديين وإصابة ثلاثة آخرين.

وأوضح أن إصابته هو كانت بالغة، وزحف إلى خارج الغرفة، ووضع ضمادة على جراحه، ثم تم إخلاؤه طبياً عبر مركبة هامر ثم مروحية.

عبوة ناسفة قوية جدا

فيما تحدث جندي آخر عن أنهم قاتلوا لمدة أسبوعين كاملين دون توقف، وبحثوا عن فتحة نفق، وعرفوا أنه سيتم شن هجوم عليهم، ووجود فتحة نفق داخل مبنى مفخخ بالمتفجرات، وجرى تفجيره بهم.

ولفت إلى أن العبوة الناسفة كانت قوية جدًا، وأدت إلى مقتل أربعة جنود وإصابة خمسة آخرين.

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توثيق لحجم خسائر جيش الاحتلال

شهادات الجنود الإسرائيليين وهي توثّق الأهوال التي عايشوها في قطاع غزة، فهي تدلّل على حجم الخسائر التي يتكبدها جيش الاحتلال الذي يحاول إخفاءها.

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الإحصاءات المعلنة من قِبل جيش الاحتلال، تشير إلى أن بلغ عدد القتلى من الضباط والجنود منذ العملية البرية في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي وصل إلى 224 قتيلاً.

إلا أنّ العديد من المحللين يشككون في هذه الأرقام ويعتقدون أنها أكبر من ذلك، حتى أن شهادات الجنود أنفسهم تشير إلى أعداد كبيرة من القتلى بالمقارنة مع ما يعلنه جيش الاحتلال الذي اعتاد أن يعلن عن مقتل أكثر من جندي أو اثنين كل يوم.

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