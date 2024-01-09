غزة.. لحظة تفجير نفق مفخخ أسفر من مقتل 6 جنود وضباط إسرائيليين من قوات النخبة

وطن – بث التلفزيون العربي، لقطات مصورة توثّق لحظة تفجير نفق مفخخ قُتل فيه 6 جنود وضباط إسرائيليين من قوات النخبة في مخيم البريج في قطاع غزة.

وأظهر الفيديو الذي وصفته القناة بأنه متداول، اندلاع أعمدة الدخان جراء تفجير النفق في الواقعة التي أثارت ضجة في إسرائيل.

شاهد لحظة تفجير نفق مفخخ قتل فيه 6 جنود وضباط إسرائيليين من قوات النخبة في مخيم البريج pic.twitter.com/s7Lr8twJS3 — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 9, 2024

إعلام عبري يتحدث عن “نيران صديقة”

وكانت وسائل إعلام عبرية، قد كشفت أن التحقيق الأولي الذي أجراه جيش الاحتلال، حول الانفجار الذي وقع في مخيم البريج، والذي أدى إلى مقتل ستة مهندسين قتاليين، جاء نتيجة إطلاق قذيفة من دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ.

وقالت التقارير إن المهندسين الإسرائيليين الذي قتلوا في الحادث، كانوا يعدون النفق للهدم، ويضعون المتفجرات في الممرات تحت الأرض.

وقبل نصف ساعة من الموعد المقرر لتنفيذ التفجير، أطلقت دبابة كانت متمركزة بجوار سلك التفجير قذيفة على مبنى مجاور بعد رصد حركة مشبوهة.

ووفق التحقيق، فإن سلك التفجير تم تفعيله بطريقة ما نتيجة الانفجار الناتج عن قصف الدبابة، وأدى إلى انفجار هائل سابق لأوانه لمنظومة الأنفاق، بينما كان المهندسون القتاليون ما زالوا يعملون على تجهيزها للهدم.

القسام تُكبد الاحتلال خسائر بمختلف المحاور

وكانت كتائب عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، قد أفادت بأنها قتلت جنودا ودمرت آليات عسكرية إسرائيلية في عدد من محاور القتال بقطاع غزة.

وقالت القسّام في سلسلة بيانات لها، إنها تمكنت من قنص أربعة جنود صهاينة ببندقية الغول القسّامية شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

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وأضافت أن مقاتليها تمكنوا من “استهداف قوة صهيونية راجلة بالأسلحة الرشاشة، وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح، بالقرب من شارع السكة جنوب حي الزيتون بمدينة غزة، ثم استهدفوا جيب من نوع همر وصل لإنقاذ القوة بقذيفة آر بي جيه، وحققوا إصابات مباشرة.

وفي المنطقة نفسها، فجّر المقاتلون نفقين بقوات الاحتلال فور اقترابها من عيني النفقين، وأوقعوا جنود العدو بين قتيل وجريح.

وفي جنوب مدينة خان يونس جنوبي القطاع، دمر مقاتلو القسّام دبابة ميركفاه بقذيفة الياسين 105 واشتعلت النيران فيها، كما أطلقوا قذائف هاون على جنود وآليات العدو المتوغلة.

كما قالت كتائب القسّام، إن مقاتليها استهدفوا قوة صهيونية راجلة بعبوة مضادة للأفراد، وأوقعوها بين قتيل وجريح في منطقة بني سهيلا شرق خان يونس.