“نفق مفخخ” يقتل نجل آيزنكوت .. كيف تلقى وزير مجلس الحرب نبأ ابنه؟!

وطن – في ضربة قوية أُخرى توجه للكيان الإسرائيلي أعلن جيش الاحتلال، الخميس، مقتل غال مئير آيزنكوت، نجل غادي آيزنكوت رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق وعضو مجلس الحرب، في معارك مع المقاومة بقطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن “الرقيب الأول (احتياط) غال مئير آيزنكوت، 25 عاما من هرليتسيا، جندي مقاتل في الكتيبة 699 من لواء كوماندوز الاحتياط 551، قُتل في معركة بشمال قطاع غزة”.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إن قوة كان فيها الرقيب الاحتياطي “غال مئير أيزنكوت” اقتربت من فتحة نفق، وعندها وقع انفجار قوي ليتضح أن فتحة النفق كانت ملغمة. فأصيب غال بجروح قاتلة، وتم نقله إلى مستشفى أسوتا في أسدود، حيث أعلن عن وفاته لاحقاً.

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وأضافت الصحيفة: “شاهد إيزنكوت الأب الحادث على الهواء مباشرة بينما كان في القاعدة الأمامية للفرقة 162، وبعد بضع دقائق تم إبلاغه بأن أحد المصابين بجروح خطيرة في الحادث كان ابنه”.

نجل آيزنكوت .. مسعف ومقاتل مشاة

وبحسب المصدر فالرقيب غال مئير آيزنكوت، 25 عامًا من هرتسليا، خدم كمسعف ومقاتل مشاة في الكتيبة 699، في اللواء 551 احتياط بجيش الاحتلال.

وانضم والده غادي إيزنكوت إلى حكومة الحرب كوزير بلا حقيبة في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر، وحضر اجتماعات حكومة الحرب. وهو عضو في حزب الوحدة الوطنية الذي يرأسه بيني غانتس، وانتخب في الكنيست في عام 2022.

أزف إليكم خبر قتل غال مئير آيزنكوت (ابن رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت) 25 عاما، من هرتسليا، مقاتل في الكتيبة 699، تشكيل "هفتي حاش"، تم قبره في معركة شمال قطاع غزة على يد كتائب القسام. بالإضافة إلى ذلك سمح بنشر أن الرائد الاحتياط يوناتان ديفيد ديتش 34 سنة حراث مقاتل في كتيبة… pic.twitter.com/uEuswBdl2v — مُعاذ (@Mmt90_) December 7, 2023

إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، عن مقتل ضابط وإصابة 3 جنود في معارك غزة، مشيراً إلى ارتفاع عدد قتلى الجنود الإسرائيليين إلى 92. وهو ما يرفع الحصيلة المعلنة رسميا لقتلى الجيش الإسرائيلي إلى 12 خلال 3 أيام.

وخلال اليومين الماضيين، أعلن جيش الاحتلال مقتل 10 من عناصره، بينهم ضباط.

وبوتيرة يومية، تعلن كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة “حماس”، عن قتلها جنود إسرائيليين وتدمير آليات عسكرية في محاور عديدة للقتال، ما يؤكد أن حجم خسائر الاحتلال أكبر من المعلن بكثير.