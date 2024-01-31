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“الفاف” يكشف كواليس ما حصل مع المدرب جمال بلماضي (صور)

بقلم
جمال بلماضي

وطن- كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، تفاصيل الأزمة الأخيرة مع المدرب جمال بلماضي بشأن فسخ عقده مع المنتخب الجزائري، بعد إقصائه من بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار.

ونشر الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، كواليس ما حصل مع المدرب بلماضي، بعد رفض الأخير فسخ تعاقده بسبب العائد المادي (التعويض).

كواليس أزمة المدرب جمال بلماضي مع الفاف

وقال اتحاد الفاف في بيان رسمي نشره عبر حسابه على منصة (X)، بشأن كواليس أزمته مع المدرب بلماضي، ” إدراكاً منا لثقل مسؤولياته وواجبه في الحفاظ على مصالح المنتخبات الوطنية، تدخل رئيس الاتحاد وليد صادي للقيام بالإجراءات اللازمة مع المدرب الجزائري بعد إقصاء الخضر”.

وأضاف، ” تم استدعاء المدرب في مدينة بواكي بعد يوم الإقصاء المرير، لتقييم ملابسات هذا الفشل، وتم الاتفاق المتبادل لإنهاء العقد بشكل ودي”.

وواصل، ” المناقشات بدأت في بواكي أدت في نهاية المطاف لصياغة اتفاق الإنهاء الودي بين المدرب بلماضي وجميع أعضاء طاقمه وترسيم ذلك فوز العودة للجزائر”.

المدرب بلماضي ووليد صادي
المدرب جمال بلماضي ووليد صادي
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رفض المدرب جمال بلماضي

كما واستكمل، ” في اليوم التالي استجابت الأطراف المعنية لدعوة رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم بشأن التصديق على الاتفاق المبرم مسبقاً، وجميع أعضاء الجهاز الفني قام بالتوقيع على الاتفاق باستثناء المدرب جمال بلماضي الذي رفض بشكل مفاجئ، وطالب بالمزيد من الوقت للتفكير لأن التعويض الذي عرض عليه ليس بمثل توقعاته”.

وأوضح البيان، ” بعد مرور أربعة أيام لم يتلقى الاتحاد أي شيء من الشخص المعني (جمال بلماضي)، الذي غادر البلاد تاركاً الاتحاد دون رد، وهو ما يعتبر مضرا لصورة الكرة الجزائرية”.

وختم الاتحاد، ” أردنا وضع حدا للأزمة الكبيرة التي وقعت بسبب تلك القضية، وأننا مضطرين لطي صفحة المدرب جمال بلماضي الذي تم الاتفاق معه على إنهاء العقد، وسوف يبدأ بالتخطيط  للتحديات المقبلة، عبر تعيين طاقم فني جديد في أقرب وقت”.

وينتهي عقد جمال بلماضي مدرب المنتخب الجزائري السابق في صيف عام 2026 بعد تجديد عقده في وقت سابق، بعد أن تولى تدريب المنتخب في أغسطس عام 2018، وتوج معه بكأس أمم أفريقيا عام 2019 للمرة الثانية في تاريخ محاربو الصحراء الكروي.

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