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ظهور تمساح بشوارع ليبيا.. حقيقة فيديو أشعل الجدل وعلاقته بالسعودية

بقلم
أثار فيديو مزيف من السعودية الجدل عقب إعادة تداوله على أنه من شوارع ليبيا الأمر الذي فندته وطن

وطن – فندت (وطن) مقطع مصور تم ترويجه على أنه التقط في شوارع ليبيا ويظهر تمساحا يتجول فيها، لكن الحقيقة تظهر أنه مزيف وقديم ويعود لمكان آخر في المملكة العربية السعودية.

وأثار الفيديو المزيف من السعودية الجدل عقب إعادة تداوله مؤخراً على أنه من شوارع العاصمة الليبية طرابلس، الأمر الذي فندته وسائل إعلام عديدة أبرزها وطن.

وبعد البحث في الفيديو تبين أن الادعاء المتداول حوله خاطئ والفيديو مصور في مدينة القطيف شرق السعوديّة، ويظهر فيه شخص يرصد من سيارته ليلاً تمساح يتجول في الشارعٍ.

ظهور تمساح بشوارع ليبيا.. حقيقة فيديو أشعل الجدل وعلاقته بالسعودية
ظهور تمساح بشوارع ليبيا.. حقيقة فيديو أشعل الجدل وعلاقته بالسعودية

حقيقة ظهور تمساح في ليبيا

وعلّق الناشرون بالقول “ظهور تمساح ليلة البارحة في شوارع طرابلس”. ليؤكد بحث (وطن) أن ما المقطع مأخوذ من مشاهد سابقة أشارت إليها وسائل إعلامية مؤكدة أنه التقط في السعودية.

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وفي ذلك الوقت تبين أن التمساح الذي شوهد في شوارع القطيف كان هارباً من حديقة حيوانات مجاورة. وتمّت السيطرة عليه من قبل السلطات المختصة وإرجاعه للحديقة من حيث هرب.


وتكرّرت هذه الظاهرة في مناطق عدّة من السعودية خلال الأعوام السابقة بسبب الأخطاء في تربيتها ما يدفعها للخروج من مناطقها.

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أثار فيديو مزيف من السعودية الجدل عقب إعادة تداوله على أنه من شوارع ليبيا الأمر الذي فندته وطن

ظهور تمساح بشوارع ليبيا.. حقيقة فيديو أشعل الجدل وعلاقته بالسعودية

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