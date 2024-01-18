ظهور تمساح بشوارع ليبيا.. حقيقة فيديو أشعل الجدل وعلاقته بالسعودية

وطن – فندت (وطن) مقطع مصور تم ترويجه على أنه التقط في شوارع ليبيا ويظهر تمساحا يتجول فيها، لكن الحقيقة تظهر أنه مزيف وقديم ويعود لمكان آخر في المملكة العربية السعودية.

وأثار الفيديو المزيف من السعودية الجدل عقب إعادة تداوله مؤخراً على أنه من شوارع العاصمة الليبية طرابلس، الأمر الذي فندته وسائل إعلام عديدة أبرزها وطن.

وبعد البحث في الفيديو تبين أن الادعاء المتداول حوله خاطئ والفيديو مصور في مدينة القطيف شرق السعوديّة، ويظهر فيه شخص يرصد من سيارته ليلاً تمساح يتجول في الشارعٍ.

حقيقة ظهور تمساح في ليبيا

وعلّق الناشرون بالقول “ظهور تمساح ليلة البارحة في شوارع طرابلس”. ليؤكد بحث (وطن) أن ما المقطع مأخوذ من مشاهد سابقة أشارت إليها وسائل إعلامية مؤكدة أنه التقط في السعودية.

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وفي ذلك الوقت تبين أن التمساح الذي شوهد في شوارع القطيف كان هارباً من حديقة حيوانات مجاورة. وتمّت السيطرة عليه من قبل السلطات المختصة وإرجاعه للحديقة من حيث هرب.

متداول :

تمساح يتجول في احد شوارع القطيف 😨! pic.twitter.com/9SXMxAIjIC — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) November 8, 2023



وتكرّرت هذه الظاهرة في مناطق عدّة من السعودية خلال الأعوام السابقة بسبب الأخطاء في تربيتها ما يدفعها للخروج من مناطقها.