زوجة ولي العهد العماني تتنزه في قرية السوجرة بالجبل الأخضر (شاهد)

وطن – أطلت السيدة ميان بنت شهاب آل سعيد، زوجة ولي عهد سلطنة عمان ذي يزن بن هيثم بن طارق، بظهور جديد في قرية “السوجرة” بمنطقة الجبل الأخضر، حسب صور انتشرت في منصات التواصل.

وميّان بنت شهاب بن طارق آل سعيد، هي ابنة عم ولي العهد ذي يزن بن هيثم.

ووالدها هو شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد، الذي شغل سابقا قائد البحرية السلطانية العمانية، قبل أن يشغل منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع منذ 9 مارس/ آذار 2020.

وشارك حساب “Arabian Royal Agency” المختص بأخبار العائلات الملكية مجموعة صور لميان بنت شهاب وهي تتجول في المنطقة.

وكتب الحساب الذي نشر هذه الصور بأواخر ديسمبر الماضي: “صاحبة السمو السيدة ميان بنت شهاب آل سعيد في قرية السوجرة بمنطقة الجبل الأخضر، حيث قضت سموها عطلة قصيرة.”

وقرية السوجرة هو نزل تراثي مميز في سلطنة عمان، وتم ترميم بيوت أهل القرية وتحويلها لنزل سياحي.

زوجة ولي العهد العماني وحبها للتصوير والتصميم

وميان بنت شهاب آل سعيد من محبي الصور وتعرف بإتقانها فن التصوير الفوتوغرافي والتصميم الداخلي، ودعمها للمشاريع الخيرية.

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كما تعمل السيدة مصممة داخلية، ومصورة فوتوغرافية وفنانة تشكيلية ولها العديد من اللوحات الفنية.

وتعكس الصور الفوتوغرافية التي تنشرها ميان بنت شهاب عبر حسابها على “انستغرام” الاهتمام الأصيل بالطبيعة، حيث تمكنت من إبرازها بطريقة لافتة.

وفي نوفمبر من العام 2021 عقد ولي العهد العماني ذي يزن بن هيثم بن طارق، قرانه على ابنة عمته ميـان بنت شهاب آل سعيد.

وميان زوجة ولي عهد السلطنة، تبلغ من العمر حوالي 33 عاما، أي أنها تصغر ذي يزن بعام واحد، فهو من مواليد أغسطس 1990.