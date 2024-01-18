احذروا من هذه المشروبات.. تزيد من خطر الأفكار الانتحارية

وطن- كشفت نتائج دراسة جديدة أن الأطفال والشباب الذين يستهلكون مشروبات الطاقة هم الأكثر عرضة لخطر الأفكار الانتحارية.

وخلص الباحثون إلى أن المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين والسكر لها تأثير “ضار” على صحة الأطفال ونتائجهم المدرسية.

وكشفت الدراسة التي نشرتها مجلة Public Health، كيفية تأثير مشروبات الطاقة على الصحة العقلية والبدنية للأطفال.

وتضاف النتائج التي توصل إليها الباحثون إلى مجموعة أخرى من الأبحاث التي تشير إلى أن المشروبات التي تحتوي على الكافيين يمكن أن تسبب سلسلة من المشاكل الصحية للأطفال، بدءا من آلام الرأس والمعدة إلى كونها “بوابة” لاستهلاك المشروبات الكحولية.

وقالت الباحثة شيلينا فيسرام من جامعة نيوكاسل، التي أجرت هذه الدراسة: “نحن قلقون للغاية بشأن النتائج التي تشير إلى أن مشروبات الطاقة يمكن أن تؤدي إلى ضائقة نفسية ومشاكل تتعلق بالصحة العقلية. وهذه مخاوف مهمة تتعلق بالصحة العامة ويجب معالجتها”.

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وحلل الباحثون بيانات 51 دراسة شملت 1.2 مليون طفل من جميع أنحاء العالم. وأظهرت الدراسة أن الأولاد يستهلكون المزيد من مشروبات الطاقة أكثر من الفتيات.

كما وجد الباحثون أن الأطفال الذين يشربون مشروبات الطاقة هم أكثر ميلا للانخراط في سلوكيات محفوفة بالمخاطر، مثل تعاطي المخدرات والعنف وممارسة الجنس غير الآمن.

كما تزيد هذه المشروبات الغازية من احتمالات ضعف الأداء الأكاديمي ومشاكل النوم والقلق والاكتئاب والعادات الغذائية غير الصحية.

ويمكن أن يحتوي مشروب الطاقة العادي على نفس كمية الكافيين الموجودة في جرعة الإسبريسو. كما أنها تحتوي على مكونات نشطة أخرى، مثل الغوارانا والتورين.

ويوصى بتناول كمية معتدلة من الكافيين يوميا تصل إلى 400 مغ للبالغين، ولكن لا يوجد سوى القليل من الأبحاث حول المستويات المسموح بها للمراهقين والأطفال.

وتحتوي العلب النموذجية لمشروبات الطاقة أيضا على أكثر من الحد اليومي من السكر المضاف للطفل الذي يوصي به الخبراء الصحيون والمتراوح بين 19-24غ يوميا، حسب العمر.