خلافات داخلية تعصف بين نتنياهو وغالانت في مجلس الحرب الإسرائيلي

وطن – كشفت مصادر عبرية، تفاصيل الخلاف بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يواف غالانت، بعد انسحاب الأخير من من اجتماع مجلس الحرب قبل أيام.

وقالت المصادر، حسبما نقل عنها صحفي إسرائيلي، إنه عندما وصل يوآف غالانت إلى مقر الاجتماع تم منع مساعده من الدخول معه لكنه عندما دخل الغرفة وجد 5 من مساعدي نتنياهو.

وقالت المصادر: “نتنياهو قال لغالانت طالما مساعدي لم يحضر فلا يجب أن يحضر مساعدك، وذلك رغم وجود 5 من موظفيه بالمكان”.

انسحاب وزير الدفاع

وتسبب هذا الأمر في إقدام وزير الدفاع الإسرائيلي على الانسحاب من المكان.

ووفق الصحفي الإسرائيلي، فإن موقف نتنياهو هو انتقام صبياني بسبب اعتقاده بأن الجيش يقوم بتسريب بعض المعلومات المتعلقة بالمحادثات أو النقاشات الثنائية.

وبعد هذه الواقعة، خرج نتنياهو وغالانت في مؤتمر مشترك، وأظهرا ودا متبادلا وصفه الصحفي الإسرائيلي بأنه مزيف، وأن الرجلين يكرهان بعضهما.

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تابع الصحفي الإسرائيلي: “هذا يدل على أن الرجلين وخصوصا نتنياهو لم يرتقيا إلى ما يتطلبه الوقت الحاضر، وما تزال السياسة هي محركهما الوحيد”.

أعضاء مجلس الحرب يفكرون في مستقبلهم

وبحسب صحفية إسرائيلية أخرى، فإن أعضاء مجلس الحرب لا يعالجون المسائل الأساسية، لأن كل واحد فيهم يفكر في مستقبله السياسي بعد الحرب.

وأضافت: “لقد مضت 100 يوم على الحرب وحتى الآن لم تقرر الحكومة ولا مجلس الحرب ما الذي يريدون تحقيقه في غزة”.

وأفاد عوفر شيلح وهو باحث كبير في معهد أبحاث الأمن القومي، بأن غالانت ليس أقل من نتنياهو، وقد خرجت من مكتبه أمور أكثر صعوبة من قصة المساعد.