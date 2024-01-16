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عناق طويل مليء بالبكاء بين وائل الدحدوح وتامر المسحال في الدوحة (فيديو مؤثر)

بقلم
تامر المسحال ووائل الدحدوح

وطن – وصل مدير مكتب قناة الجزيرة وائل الدحدوح إلى العاصمة القطرية الدوحة، لتلقي العلاج بعدما كان قد خرج من قطاع غزة لتلقي العلاج.

ونشر مذيع قناة الجزيرة تامر المسحال، مقطع فيديو عبر حسابه على منصة إكس، يظهر فيه وهو يستقبل الدحدوح فور نزوله من الطائرة.

وشوهد المسحال وهو يعانق الدحدوح في مشهد مؤثر مليء بالبكاء، وقال معلقًا: “في استقبال الصديق والقامة والجبل الفلسطيني وائل الدحدوح في الدوحة قادما للعلاج”.

وصول وائل الدحدوح للدوحة

وكان وائل الدحدوح قد وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة على متن طائرة إجلاء قطرية استقلها من العريش بعد خروجه من معبر رفح الحدودي.

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ومن المقرر أن يتلقى العلاج في الدوحة إثر إصابته التي يعاني منها عقب القصف الإسرائيلي الذي استهدفه والزميل الشهيد سامر أبو دقة الشهر الماضي خلال تغطيتهما للحرب على قطاع غزة.

إصابة وائل الدحدوح

وكان الدحدوح قد أصيب يوم 15 ديسمبر/كانون الأول الماضي، واستشهد الزميل المصور بقناة الجزيرة سامر أبو دقة، خلال تغطيتهما القصف الإسرائيلي على مدرسة فرحانة في خان يونس جنوبي القطاع.

إصابة وائل الدحدوح
أصيب وائل الدحدوح واستشهد زميله سامر أبو دقة في قصف إسرائيلي على خانيونس

فاجعة وائل الدحـدوح في أسرته

وكان جيش الاحتلال قد قتل زوجة الدحدوح وابنه البالغ من العمر 15 عاما وابنته البالغة من العمر 7 سنوات وحفيده الرضيع، في غارة جوية جنوب غزة يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رغم إعلان قوات الاحتلال قبل الهجوم أن المنطقة آمنة.

وائل الدحدوح يودع ابنته شام التي ارتقت في قصف إسرائيلي مع زوجته وابنته وابنه
وائل الدحدوح يودع ابنته شام التي ارتقت في قصف إسرائيلي مع زوجته وابنته وابنه

وفي السابع من يناير/كانون الثاني الجاري، فُجع الدحدوح باستشهاد نجله الأكبر الصحفي حمزة، مع زميله مصطفى ثريا، عندما استهدف الاحتلال سيارتهما في غزة.

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