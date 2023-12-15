إصابة مراسل قناة الجزيرة وائل الدحدوح جراء قصف إسرائيلي على مدرسة حيفا (شاهد)

وطن- أصيب مراسل قناة الجزيرة في قطاع غزة وائل الدحدوح، خلال تغطيته قصفا استهدف مدرسة حيفا في خانيونس.

وأظهرت لقطات مصورة، لحظة نقل ووصول الدحدوح إلى مستشفى ناصر في محافظة خانيونس.

وقالت مراسلة الجزيرة هبة عكيلة، إن وائل الدحدوح أصيب جراء سقوط صاروخ من طائرة استطلاع على المدرسة، ما أسفر عن إصابة الدحدوح.

وأفادت قناة الجزيرة، بأن هناك مناشدات عدة لإجلاء مصابين من المكان ومحاصرين من بينهم مصورها سامر أبو دقة الذي لا يزال مصيره مجهولا.

وكان عدد من أفراد عائلة وائل الدحدوح قد استشهدوا بينهم زوجته وابنه وابنته وحفيده، جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلهم الذي نزحوا إليه في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.