إصابة مراسل قناة الجزيرة وائل الدحدوح جراء قصف إسرائيلي على مدرسة حيفا (شاهد)

وطن- أصيب مراسل قناة الجزيرة في قطاع غزة وائل الدحدوح، خلال تغطيته قصفا استهدف مدرسة حيفا في خانيونس.
وأظهرت لقطات مصورة، لحظة نقل ووصول الدحدوح إلى مستشفى ناصر في محافظة خانيونس.
📷 تقديم الإسعافات الأولية ل #مراسل_قناة_الجزيرة #وائل_الدحدوح الذي أصيب ومصور القناة #سامر_أبو_دقة جراء ستهدافهم بصاروخ استطلاع بينما كانوا في تغطية بجوار #مدرسة_حيفا وسط #خانيونس#جنين #الشجاعيه #صهاينه_العرب #لواء_جولاني #حماس #يحيى_السنوار #ابو_عبيده #غزة #سمعتوا_الخبر… pic.twitter.com/UqMNk5H7G7
— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) December 15, 2023
وقالت مراسلة الجزيرة هبة عكيلة، إن وائل الدحدوح أصيب جراء سقوط صاروخ من طائرة استطلاع على المدرسة، ما أسفر عن إصابة الدحدوح.
وأفادت قناة الجزيرة، بأن هناك مناشدات عدة لإجلاء مصابين من المكان ومحاصرين من بينهم مصورها سامر أبو دقة الذي لا يزال مصيره مجهولا.
وكان عدد من أفراد عائلة وائل الدحدوح قد استشهدوا بينهم زوجته وابنه وابنته وحفيده، جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلهم الذي نزحوا إليه في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
إصابة مراسل #قناة_الجزيرة الزميل الصحفي #وائل_الدحدوح برصاصة في يده وسط #خانيونس #جنين #الشجاعيه #صهاينه_العرب #لواء_جولاني #حماس #يحيى_السنوار #ابو_عبيده #غزة #سمعتوا_الخبر #طوفان_الاقصى pic.twitter.com/OgXrknSGRR
— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) December 15, 2023