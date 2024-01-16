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التونسي حنبعل المجبري إلى صفوف إشبيلية.. وهذه تفاصيل الصفقة (صور)

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انتقال حنبعل المجبري إلى إشبيلية

وطن-  تعاقد نادي إشبيلية الإسباني مع النجم التونسي الدولي حنبعل المجبري في سوق انتقالات الميركاتو الشتوي الحالي، قادماً من صفوف نادي مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة.

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق انتقالات كرة القدم، في تغريده نشرها عبر حسابه على منصة (X)، “حنبعل المجبري انتقل إلى صفوف نادي إشبيلية قادماً من مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة، مع إمكانية الشراء بصفقة 20 مليون يورو”.

انتقال حنبعل المجبري إلى إشبيلية

وأضاف رومانو، ” قرار حنبعل بالانتقال إلى صفوف إشبيلية كان قرار شخصي، حيث فضل النادي على العديد من العروض من أندية أوروبية في الميركاتو الشتوي”.

كما وختم تغريدته، “نادي إشبيلية وضع شرط بإعادة شراء اللاعب حنبعل المجبري بقيمة 35 مليون يورو حتى صيف 2026”.

انتقال حنبعل المجبري إلى نادي إشبيلية
توقيع عقد التونسي المجبري مع نادي إشبيلية
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وكان التونسي المجبري قد اعتذر عن المشاركة مع منتخب بلاده في منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار، بسبب قلة مشاركته مع فريق مانشستر يونايتد وعدم تحضيره البدني والذهني للمشاركة في البطولة الإفريقية.

وبدأ الدولي التونسي حنبعل المجبري، مسيرته الكروية من بوابة أكاديمية باريس أف سي قبل أن ينتقل إلى صفوف مانشستر يونايتد، ليشارك مع الفريق الأول في موسم 2019-2020. ثم الانتقال بعدها على سبيل الإعارة إلى نادي برمنغهام سيتي الإنجليزي.

كما وشارك التونسي المجبري مع صفوف نسور قرطاج في بطولة كأس العرب 2021 قطر، حيث توج منتخب بلاده بالمركز الثاني بعد الخسارة في المباراة النهائية أمام الجزائر بهدفين دون رد.

يذكر بأن اللاعب حنبعل المجبري يرتبط بعقد مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي حتى صيف عام 2025.

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