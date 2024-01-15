عملية دهس وطعن في رعنانا شمال تل أبيب تخلف قتلى وجرحى وتثير الذعر (فيديو)

وطن – وقعت عملية دهس وطعن في مدينة رعنانا شمالي تل أبيب، ما أسفر عن قتيل على الأقل وإصابات خطيرة.

وقالت نجمة داوود الحمراء (الإسعاف الإسرائيلي)، إن العملية أسفرت عن إصابة 19 شخصًا، فيما عملت مروحيات على نقل الجرحى، بينما زعمت مصادر عبرية إن منفذ العملية قد تم اعتقاله.

فيما تحدثت القناة 14 الإسرائيلية، عن مقتل شخص وإصابة أربعة على الأقل بجروح خطيرة في العملية.

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أين وقعت العملية؟

ووقعت العملية في شارعي القدس وهخروشت في رعنانا، حيث دهس المنفذ عددا من المارة في شارع القدس.

بعد ذلك، أكمل مسيره إلى شارع هخروشت وطعن عددا من الإسرائيليين قبل إطلاق النار عليه وإصابته.

الشرطة الإسرائيلية تحذر

بدورها، طلبت الشرطة الإسرائيلية من سكان مدينة رعنانا أخذ اليقظة.

فيما طلبت البلدية من الهيئات التدريسية إبقاء الطلبة داخل المدارس وعدم تسريحهم إلى بيوتهم حتى يتم إنهاء الحدث من قبل الشرطة والأمن.