الرئيسية » الهدهد » لم يكتف باغتيال “صالح”.. الاحتلال يواصل التنكيل بعائلة العاروري واعتداء جديد

لم يكتف باغتيال “صالح”.. الاحتلال يواصل التنكيل بعائلة العاروري واعتداء جديد

بقلم
شقيقات صالح العاروري

وطن – لم يكتفِ جيش الاحتلال الإسرائيلي بجريمة اغتيال الشهيد صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، لكنّه أقدم على اعتقال شقيقتيه.

ففي الساعات الماضية، نفذت قوات الاحتلال عدة اقتحامات رافقتها حملة اعتقالات في أنحاء عدة من الضفة الغربية، بينها اعتقال شقيقتي الشهيد صالح العاروري.

وداهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزل عائلة العاروري في بلدة عارورة شمال رام الله، واعتقلت دلال العاروري، بينما اعتقلت فاطمة العاروري خلال اقتحامها مدينة البيرة.

وتحدثت إذاعة جيش الاحتلال، عن أن سبب اعتقال شقيقتي صالح العاروري هو ما سمي “التحريض”.

  • اقرأ أيضا:
أخت العاروري تضرب مثلا في الثبات وتهنئ الفلسطينيين باستشهاده (فيديو)

اقتحامات إسرائيلية واسعة

وشملت اقتحامات جيش الاحتلال كذلك، مخيم الجلزون شمالي رام الله، ومخيم العروب وبلدة دير سامت بمحافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة جنين شمالي الضفة الغربية وهو ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة مع مقاومين.

وخلال عملية الاقتحام التي شاركت فيها عشرات الآليات، حاصرت قوات الاحتلال المدخل الرئيسي لمخيم جنين، مع اندلاع اشتباكات مسلحة وسط المدينة بين مقاومين فلسطينيين والقوات المتوغلة.

وفيما وُصف هذه الاشتباكات بالعنيفة، فقد استخدم المقاومون عبوات ناسفة لاستهداف آليات الاحتلال، في حين أقدمت جرافات الاحتلال على تخريب الشوارع.

في غضون ذلك، أصيب شابان فلسطينيان بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحامها بلدة عرابة جنوب مدينة جنين.

وفيما نقلت طواقم الإسعاف أحد الشابين أحدهما إلى المستشفى، إلا أنّ قوات الاحتلال اعتقلت الجريح الثاني.

بالتزامن مع ذلك، اقتحم جيش الاحتلال مخيم الفارعة جنوبي مدينة طوباس، مع اندلاع اشتباكات سماع دوي انفجارات في المخيم.

قد يعجبك أيضاً

الملكة رانيا

رسائل مؤثرة من الملكة رانيا العبدالله في اليوم الـ100 للحرب الإسرائيلية على غزة

دهس متظاهرين مؤيدين لفلسطين في اسكتلندا

سيدة سبعينية تدهس متظاهرين مؤيدين لفلسطين في اسكتلندا

شاي النعناع.. مشروب سحري لا يجب الاستغناء عنه بتاتاً

شاي النعناع.. مشروب سحري لا يجب الاستغناء عنه بتاتاً

مناورات الحوثيين

هل يستعد الحوثيون لتنفيذ هجوم على المستوطنات الإسرائيلية؟ (شاهد)

رفع العلم الفلسطيني في افتتاح كأس أمم أفريقيا 2024

العلم الفلسطيني حاضر في افتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار (فيديو)

اعرف شخصيتك من قبضة يدك

اعرف شخصيتك من قبضة يدك

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior