تشكيل وفد من “علماء المسلمين” للتنسيق مع مصر لأجل الدخول لغزة

وطن – أعلن الشيخ علي محي الدين القره داغي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أنه تم تشكيل وفد من الاتحاد برئاسته للتنسيق مع مصر من أجل الدخول إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح.

وقال القره داغي بتغريدة على حسابه في منصة إكس رصدتها (وطن): “تم تشكيل وفد من الاتحاد برئاستي للتنسيق مع مصر، من أجل الدخول إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح”.

تم تشكيل وفد من الاتحاد برئاستي للتنسيق مع مصر من أجل الدخول إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح. — د. علي القره داغي (@Ali_AlQaradaghi) January 14, 2024



وفي حوار مع “الجزيرة نت” أضاف رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أنه تم الاتفاق على تسيير 100 سفينة دعما للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

القره داغي يدعو لحماية سفن إغاثة ستتوجه لغزة

ودعا رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ علي محيي الدين القره داغي الدول المطلة على البحر المتوسط لحماية تلك السفن حتى تصل إلى غزة.

وأوضح القره داغي أن الاتحاد قام بدور كبير ومهم في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، والتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي التي تُقترف يوميا بحق أهل غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأكمل بأن الاتحاد كان له دور مهم في تحريك الشارع الإسلامي وتنفيذ إضراب عام شاركت فيه شعوب عدد من الدول العربية والإسلامية، لافتا إلى مشاريع أخرى ستُطرح -خلال الأيام القادمة لدعم غزة- على دول إسلامية كبرى مثل تركيا وماليزيا وإندونيسيا.

كما أشاد رئيس “علماء المسلمين” بموقف دولة جنوب أفريقيا بشأن الدعوى التي رفعتها ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، مستنكرا عدم دعم عدد كبير من الدول العربية والإسلامية لهذه الخطوة.

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وذكر القره داغي أن الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين كان له دور مهم جدا في قضية تحريك الشارع الإسلامي والعربي والإنساني نحو التفاعل مع عملية طوفان الأقصى، والتنديد بما حدث في قطاع غزة من تدمير وبالهجمة النازية للاحتلال الإسرائيلي التي وصلت إلى مرحلة الإبادة الحقيقية.

ويتهم نظام السيسي بأنه يشارك إسرائيل في حصار الفلسطينيين بقطاع غزة والتضييق عليهم، رغم مزاعمه الدائمة بأن مصر لم تغلق معبر رفح وأن الجانب الفلسطيني منه يخضع لسيطرة الاحتلال بشكل فعلي.

وهي الحجة التي يتعلل بها النظام المصري حاليا وفضحها محامي إسرائيل في مرافعته أمام محكمة العدل الدولية، حيث نفى منع تل أبيب دخول المساعدات عبر معبر رفح وأكد أن المعبر تابع للسيادة المصرية ولا دخل للاحتلال به، ما وضع نظام السيسي في أزمة كبيرة.