الرئيسية » الهدهد » رئيس الحكومة الفرنسية يعين زوجه السابق وزيرًا للخارجية.. قنبلة جدل انفجرت

رئيس الحكومة الفرنسية يعين زوجه السابق وزيرًا للخارجية.. قنبلة جدل انفجرت

بقلم
وزير الخارجية الفرنسي الجديد

وطن – أثيرت ضجة واسعة بعد الإعلان عن تعيين ستيفان سيجورني وزيرا جديدا للخارجية الفرنسية، وذلك ضمن تشكيل الحكومة الجديدة.

وجاءت حالة الجدل، بسبب العلاقة التي تجمع بين ستيفان سيجورني، ورئيس الوزراء غابرييل أتال، حيث كان زوجه السابق، وارتبطا بعقد مدني منذ 2017 قبل أن يعلن سيجورني عام 2018 عن مثليته الجنسية.

إقدام رئيس وزراء فرنسا الجديد على تعيين زوجه السابق وزيرا للخارجية، أثار جدلا وسخرية على صعيد واسع.

رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال
رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال

عاصفة من الجدل

فقال الكاتب والمحامي حبيب الملا: “الغرب ينحدر إلى هاوية ليس لها قرار.. رئيس وزراء فرنسا الجديد يعين زوجه وزيرا للخارجيّة”.

وكتب المحلل جهاد العبيد: “غابرييل أتال رئيس وزراء فرنسا الجديد، عمره 34 عاماً، شاذ جنسياً، عيّن زوجه السابق ستيفان سيجورني وزيراً للخارجية”.

وغرد يحيى أبو زكريا: “المخنث رئيس وزراء فرنسا الجديد غابرييل أتال وزوجه ستيفان سيجورني.. لم يبق إلا المخنثون يتحدون العالم العربي والإسلامي.. والله لا عاش العرب ولا عاش المسلمون إذا اعتدى عليهم المخنثون”.

وقال الكاتب ناصر فقيه: “رئيس وزراء فرنسا الجديد غابريال أتال وزوجه وزير الخارجية… وعم بيقولوا عندن صبي وبنت الله يخلّيلن إياهن”.

وتفاعل الكاتب بيتر جيرمانوس: “في هذه الأثناء على كوكب فرنسا وخارج السياق العام، رئيس وزراء فرنسا الجديد غابريال إتّال” يُعين زوجه السابق ستيفان سيجورنيه وزيرًا للخارجية.. محاباة الزوجات السابقات”.

قد يعجبك أيضاً

مباراة مصر ضد موزمبيق في كأس أمم أفريقيا 2024

استبعاد 4 لاعبين.. تشكيلة مباراة مصر ضد موزمبيق والتوقيت في كأس أمم أفريقيا 2024

إصابات الجيش الإسرائيلي

عَمى وشلل وبتر أطراف.. حصيلة ضخمة وغير معلنة لمعاقي جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر

وزير الخارجية الفرنسي الجديد

رئيس الحكومة الفرنسية يعين زوجه السابق وزيرًا للخارجية.. قنبلة جدل انفجرت

افتتاح كأس أمم أفريقيا 2024

حفل افتتاح كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار بث مباشر شاهد

المنتخب الفلسطيني

موعد مباراة فلسطين ضد إيران في منافسات كأس آسيا 2024 قطر

مرافعة أحرجت السيسي.. “اتهامات إسرائيل لمصر أمام العدل الدولية” تثير تفاعلا

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior