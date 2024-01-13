رئيس الحكومة الفرنسية يعين زوجه السابق وزيرًا للخارجية.. قنبلة جدل انفجرت

وطن – أثيرت ضجة واسعة بعد الإعلان عن تعيين ستيفان سيجورني وزيرا جديدا للخارجية الفرنسية، وذلك ضمن تشكيل الحكومة الجديدة.

وجاءت حالة الجدل، بسبب العلاقة التي تجمع بين ستيفان سيجورني، ورئيس الوزراء غابرييل أتال، حيث كان زوجه السابق، وارتبطا بعقد مدني منذ 2017 قبل أن يعلن سيجورني عام 2018 عن مثليته الجنسية.

إقدام رئيس وزراء فرنسا الجديد على تعيين زوجه السابق وزيرا للخارجية، أثار جدلا وسخرية على صعيد واسع.

عاصفة من الجدل

فقال الكاتب والمحامي حبيب الملا: “الغرب ينحدر إلى هاوية ليس لها قرار.. رئيس وزراء فرنسا الجديد يعين زوجه وزيرا للخارجيّة”.

الغرب ينحدر إلى هاوية ليس لها قرار. رئيس وزراء فرنسا الجديد يعين “زوجه” وزيرا للخارجيّة pic.twitter.com/M6tUBzJmoE — حبيب الملا (@DrHabibAlMulla) January 13, 2024

وكتب المحلل جهاد العبيد: “غابرييل أتال رئيس وزراء فرنسا الجديد، عمره 34 عاماً، شاذ جنسياً، عيّن زوجه السابق ستيفان سيجورني وزيراً للخارجية”.

📌 غابرييل أتال – رئيس وزراء فرنسا الجديد. • عمره 34 عاماً.

• شاذ جنسياً.

• عيّن زوجه السابق "ستيفان سيجورني" وزيراً للخارجية.pic.twitter.com/EsGOmWFzLu — جهاد العبيد (@JihadAlobaid) January 12, 2024

وغرد يحيى أبو زكريا: “المخنث رئيس وزراء فرنسا الجديد غابرييل أتال وزوجه ستيفان سيجورني.. لم يبق إلا المخنثون يتحدون العالم العربي والإسلامي.. والله لا عاش العرب ولا عاش المسلمون إذا اعتدى عليهم المخنثون”.

المخنث رئيس وزراء فرنسا الجديد غبريال عتال “وزوجه” اسطفان ساجورنيه ..

لم يبق إلا المخنثون يتحدون العالم العربي و الإسلامي , و الله لا عاش العرب و لا عاش المسلمون إذا إعتدى عليهم المخنثون … د.يحيى أبو زكريا pic.twitter.com/PojgJueoyq — Yahya Abouzakaria يحيى أبو زكريا (@YAbouzakaria) January 12, 2024

وقال الكاتب ناصر فقيه: “رئيس وزراء فرنسا الجديد غابريال أتال وزوجه وزير الخارجية… وعم بيقولوا عندن صبي وبنت الله يخلّيلن إياهن”.

رئيس وزراء فرنسا الجديد غابريال أتال وزوجه وزير الخارجية… وعم بيقولوا عندن صبي وبنت الله يخلّيلن اياهن 🤷🏻 pic.twitter.com/KDgMOh8GO2 — Nasser Fakih (@fakihn) January 12, 2024

وتفاعل الكاتب بيتر جيرمانوس: “في هذه الأثناء على كوكب فرنسا وخارج السياق العام، رئيس وزراء فرنسا الجديد غابريال إتّال” يُعين زوجه السابق ستيفان سيجورنيه وزيرًا للخارجية.. محاباة الزوجات السابقات”.