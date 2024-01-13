الغارات الجوية على اليمن.. بايدن متهم بانتهاك الدستور وجدل واسع

وطن – انتقد العديد من المشرعين الأمريكيين، بشدة الضربات الجوية الأمريكية والبريطانية على اليمن، قائلين إن الضربات غير قانونية وتنتهك الدستور الأمريكي.

وشنَّت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، مساء الخميس، سلسلة من الغارات الجوية على مواقع متعددة في اليمن استهدفت جماعة الحوثيين، قائلة إنها ضربت أنظمة رادار وأنظمة دفاع جوي ومواقع تخزين وإطلاق.

وتعرضت عدة مدن في جميع أنحاء البلاد التي مزقتها الحرب للقصف – بما في ذلك العاصمة صنعاء، ومدينة الحديدة الساحلية الغربية، ومعقل الحوثيين في صعدة، ومدينة ذمار الجنوبية الغربية.

انتهاك للدستور

وقوبلت الضربات، بإدانة فورية من المشرعين التقدميين الذين قالوا إن الضربات الجوية انتهكت الدستور لأن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يسعَ للحصول على موافقة الكونجرس، وفق صحيفة ميدل إيست آي.

من جانبها، قالت رشيدة طليب، العضو الفلسطيني الأمريكي الوحيد في الكونجرس الأمريكي، عبر حسابها على موقع إكس، إن بايدن انتهك المادة الأولى من الدستور من خلال شن غارات جوية في اليمن دون موافقة الكونغرس.

وأضافت: “لقد سئم الشعب الأمريكي من الحرب التي لا نهاية لها”.

بدورها، قالت عضوة الكونغرس كوري بوش، إن الدستور يمنع بايدن من شن ضربات جوية دون موافقة الكونجرس.

وأضافت: “الناس لا يريدون أن يذهب المزيد من أموال دافعي الضرائب لدينا إلى حرب لا نهاية لها وقتل المدنيين. أوقفوا القصف وتصرفوا بشكل أفضل من جانبنا”.

ماذا يقول الدستور؟

وتنص المادة الأولى من الدستور على أن للكونغرس سلطة إعلان الحرب. وعلى الرغم من حيازة الكونجرس لهذه السلطة، فإن الرؤساء السابقين كثيرا ما شنوا ضربات عسكرية في الشرق الأوسط دون الحصول على موافقة السلطة التشريعية.

وبدلاً من ذلك، اعتمدوا على عدد من القوانين الأخرى، مثل التراخيص المتعددة لاستخدام القوة العسكرية (AUMFs).

وترددت صدى الإدانة السريعة من المشرعين في الاحتجاجات الفورية في واشنطن ونيويورك.

وشوهد المتظاهرون خارج البيت الأبيض مساء الخميس وهم يهتفون “دع اليمن يعيش” و”ارفعوا أيديكم عن اليمن”.

“الكونغرس يرفض تأكيد سلطته”

وقالت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، اللتان نفذتا الضربات بالتنسيق مع تحالف مكون من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا، إن الضربات نفذت دفاعًا عن النفس وردًا على استهداف جماعة الحوثي لسفن الشحن في البحر الأحمر.

ويقول الحوثيون إنهم يستهدفون السفن المرتبطة بإسرائيل والتي تمر عبر البحر الأحمر، وهو طريق شحن حيوي، احتجاجا على الحرب الإسرائيلية على غزة.

وخارج الديمقراطيين التقدميين، انضم مشرعون آخرون إلى معارضة الضربات الجوية، بما في ذلك الديمقراطي رو خانا، وعضو الكونغرس الجمهوري توماس ماسي، والسيناتور الجمهوري راند بول.

ووقع العديد من المشرعين الذين عارضوا الضربات في السابق تشريعات تسعى إلى إنهاء الإجراءات التي تمنح الرئيس سلطة موسعة لشن حرب في الخارج، بما في ذلك خلال إدارة دونالد ترامب عندما أصدر المشرعون قرارًا بشأن صلاحيات الحرب خصيصًا لليمن.

وقال ماسي: “لقد شاركت الولايات المتحدة في الأعمال العدائية في اليمن، بشكل أو بآخر، منذ أكثر من 5 سنوات. والحقيقة المحزنة هي أن الكونغرس يرفض في كثير من الأحيان تأكيد سلطته”.

ومع ذلك، خرج بعض كبار المسؤولين في الكونغرس لدعم الضربة ضد الحوثيين المتحالفين مع إيران.

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وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون: “هذا الإجراء الذي اتخذته القوات الأمريكية والبريطانية طال انتظاره… (إيران ووكلاؤها) يجب أن يفهموا أن هناك ثمناً باهظاً يجب دفعه مقابل أعمالهم وهجماتهم على الأفراد والسفن التجارية الأمريكية”.

كما أعرب كبار الديمقراطيين في لجنتي العلاقات الخارجية بمجلسي الشيوخ والنواب عن دعمهم للتدخل العسكري.

وقال بن كاردين، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي: “أنا أؤيد قرار الرئيس بايدن باتخاذ إجراءات محددة ضد هذه الاستفزازات الخطيرة بشكل متزايد والتي تهدد مصالح الولايات المتحدة وحلفائنا، وأرحب بشركائنا في التحالف الذين يتخذون هذه الإجراءات معنا”.