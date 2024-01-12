قرار يصدم الفاشنيستا الكويتية فاطمة المؤمن في سجنها!

وطن – واجهت الفاشنيستا الكويتية فاطمة المؤمن، صدمة جديدة، بعد قرار دائرة الجنح المستأنفة برئاسة المستشار سالم العسعوسي إخلاء سبيلها، فيما تقرر أيضاً استدعاء ضابط المباحث في جلسة 25 يناير الجاري، في قضية حادث السير الذي تسببت به وراح ضحيته شخصان .

في 25 اكتوبر، قضت محكمة الجنح الكويتية بحبس فاطمة المؤمن 3 سنوات وسحب رخصة القيادة سنة في قضية القتل الخطأ وتجاوز الاشارة الحمراء والقيادة فوق المعدل في حادث مروري.وفق ET بالعربي

حادث الفاشنيستا الكويتية فاطمة المؤمن

وكان روّاد مواقع التّواصل الاجتماعي تداولوا في أواخر، أغسطس آب الماضي، لقطاتٍ من كاميرا مراقبة توثّق لحظة الحادث المروّع للفاشنيستا الكويتية فاطمة المؤمن، والذي أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين في تقاطع شارع السور مع شارع الملك فهد في الكويت.

كما أظهرت كاميرات المراقبة أن “المؤمن” قد تجاوزت الإشارة الحمراء مما أدى لتصادم سيارتها بسيارة أخرى ووفاة شخصين وإصابة آخرين.

وفي دفاعها حاولت الفاشنيستا رفع شكوى ضد المتوفين بتهمة التحرش، ولكن هذا الأمر تم رفضه من قبل السلطات، وأثار غضب مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي. خاصة بعد أن تم تسريب مقطع فيديو يظهر الفاشونيستا وهي تسير بسرعة كبيرة وتصطدم بسيارة المجني عليهما وتتسبب في مقتلهما.

بينما كشف أحد المصادر أنها لم تكن تحت تأثير المخدر وقت وقوع الحادث، كما أكدت التحاليل المعملية بأن لم يعثر على مخدرات داخل سيارتها كما روج البعَض.

كما أكدت مريم المؤمن شقيقة الفاشنيستا أن قضية شقيقتها جنحة وليست جناية.

10 تهم موجهة ضد الفاشنيستا الكويتية فاطمة المؤمن وهي:

1.القتل الخطأ

2. الإصابة بالخطأ

3. قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرة

4. تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة

5. تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء

6. قيادة مركبة برعونة

7. قيادة مركبة بتأمين غير ساري المفعول

8. قيادة مركبة دون حمل ترخيص

9. تسيير مركبة والتسبب بإلحاق ضرر بممتلكات الغير

10. إلحاق ضرر بالممتلكات العامة.