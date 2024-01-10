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فتوى كويتية تحسم الأمر .. كيف يتم التعامل مع المتوفى المتحول جنسياً عند التغسيل والتكفين؟!

بقلم
كيف يتم التعامل مع المتوفى المتحول جنسياً عند التغسيل والتكفين؟!

وطن – كيف يتم التعامل مع المتوفى المتحول جنسياً عند التغسيل والتكفين؟!، سؤال حسمت إجابته هيئة الفتوى في الكويت.

وأفتت هيئة الفتوى في إدارة الإفتاء التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في هذه القضية.

وقالت إنّ “المرجع الشرعي في ذلك هو تقرير الطبيب المسلم المختص، حيث يعرض عليه الأمر، ويؤخذ بما ينتهي إليه، سواء وافق ما في البطاقة الشخصية (للمتوفى) أو خالفها، فإن قضى الطبيب المسلم المختص بأنه ذَكر يُعد ذَكراً ويغسّله الرجال، وإن قضى بأنه أنثى يعد أنثى وتغسله النساء”.

وأضافت الهيئة في فتواها في ما يتعلق بتغيّر ملامح جسد الميت، “إن خيفت الفتنة يُمّم (الميت)”.

التعامل مع المتوفى المتحوّل جنسياً 

وكان مدير إدارة الجنائز في بلدية الكويت الدكتور فيصل العوضي، قد رفع القضية للفتوى، بعد تعرض مسؤولي الإدارة لموقف بوصول جثة لمتوفى متحول.

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وكشف عن “ورود جثث لمتوفين، وهم من المتحولين (علماً بأنه يتم تسجيل جنس المتوفى في البطاقة المدنية، وفي تصريح الدفن)، وقد يتم عمل بعض العمليات الجراحية ما يصعب معرفة جنس الميت من خلال النظر”.

تغسيل المتحول جنسياً
تغسيل متوفى (أرشيفية)

كما ذكر العوضي أن “شكل الأجساد التي وردت فيها فتنة واضحة على المباشرين بالتغسيل. إضافة لذلك هناك حالات للتحول يتم إجراء العمليات لها خارج الكويت”.وفق صحيفة الراي المحلية

بينما وجّه العوضي إلى هيئة الفتوى 3 أسئلة، حول “حكم تغسيل جثة المتحوّل أو المتحولة. وعن الشخص المناسب لمباشرة تغسيل المتحول والمتحولة. فهل تغسل النساء الرجل المتحول لامرأة أم يبقى على أصله ويغسّله الرجال، والعكس”.

إبعاد آلاف المتحولين جنسيا عن الكويت

وأعلنت الكويت عن “إبعاد آلاف المتحولين جنسيا والمتشبهين بالنساء” عن ⁧الدولة منذ بداية عام 2022.

المتحولون جنسياً في الكويت
المتحولون جنسياً في الكويت

وما زال قانون العقوبات الكويتي يجرّم العلاقات الجنسية خارج نطاق الزواج ويعاقب العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي بين الرجال، بالسجن لفترة تصل إلى سبع سنوات.

ولدى دولة خليجية أخرى، هي سلطنة عمان، قانون يحظر التعبير الصريح عن هويات العابرين جنسيا.

كما لا توجد في المملكة العربية السعودية قوانين مكتوبة تتعلق بـ”الهوية الجندرية“.

وبموجب قوانين العقوبات في الإمارات العربية المتحدة والأردن ولبنان، فإن الرجل الذي “يتنكر” في هيئة امرأة من أجل الدخول إلى مكان مخصص للنساء فقط، يعد مذنباً في ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون.

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