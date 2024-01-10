كل ما تريد معرفته عن مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار

وطن- ينتظر عشاق الكرة المستديرة السمراء الإفريقية، انطلاق مباريات منافسات كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار، المقرر افتتاحها مطلع الأسبوع المقبل.

وستنطلق مواجهة مباراة افتتاح منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 بنسختها ال34، بين ساحل العاج (كوت ديفوار) المستضيف للبطولة الإفريقية وغينيا بيساو، السبت، على ملعب (استاد إبيمبي الأولمبي).

ويشارك في بطولة كأس أمم أفريقيا 2024، 24 منتخباً على مستوى القارة الإفريقية من بينهم 5 منتخبات عربية مشاركة في هذه البطولة.

مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار

ونرفق لكم متابعو وطن يغرد خارج السرب في كل مكان، جدول مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار (ساحل العاج) بتوقيت مكة المكرمة (السعودية)، على النحو الآتي:

مرحلة المجموعات (الجولة الأولى) التوقيت

ساحل العاج (كوت ديفوار) X غينيا بيساو السبت 13/1- 11 مساءً

نيجيريا X غينيا الاستوائية الأحد 14/1- 5 مساءً.

مصر X موزمبيق الأحد 14/1- 8 مساءً.

غانا X الرأس الأخضر الأحد 14/1- 11 مساءً.

السنغال X غامبيا الاثنين 15/1- 5 مساءً.

الكاميرون X غينيا الاثنين 15/1- 8 مساءً.

الجزائر X أنغولا الاثنين 15/1- 11 مساءً.

بوركينا فاسو X موريتانيا الثلاثاء 16/1- 5 مساءً.

تونس X ناميبيا الثلاثاء 16/1- 5 مساءً.

جنوب أفريقيا X مالي الثلاثاء 16/1- 11 مساءً.

المغرب X تنزانيا الأربعاء 17/1 – 8 مساءً.

الكونغو الديمقراطية X زامبيا الأربعاء 17/1- 11 مساءً.

اقرأ أيضاً:

مرحلة المجموعات (الجولة الثانية) التوقيت

غينيا بيساو X غينيا الاستوائية الخميس 18/1- 5 مساءً.

ساحل العاج X نيجيريا الخميس 18/1- 8 مساءً.

مصر X غانا الخميس 18/1- 11 مساءً.

الرأس الأخضر X موزمبيق الجمعة 19/1- 5 مساءً.

السنغال Xالكاميرون الجمعة 19/1- 8 مساءً.

غينيا X غامبيا الجمعة 19/1- 11 مساءً.

الجزائر X بوركينا فاسو السبت 20/1- 5 مساءً.

موريتانيا X أنغولا السبت 20/1- 8 مساءً.

تونس X مالي السبت 20/1- 11 مساءً.

المغرب X الكونغو الديمقراطية الأحد 21/1- 5 مساءً.

زامبيا X تنزانيا الأحد 21/1- 8 مساءً.

جنوب أفريقيا X ناميبيا الأحد 21/1- 11 مساءً.

مرحلة المجموعات (الجولة الثالثة الأخيرة) التوقيت

غينيا بيساو X نيجيريا الاثنين 22/1- 8 مساءً.

غينيا الاستوائية X ساحل العاج الاثنين 22/1- 8 مساءً.

موزمبيق X غانا الاثنين 22/1- 11 مساءً.

الرأس الأخضر X مصر الاثنين 22/1- 11 مساءً.

غامبيا X الكاميرون الثلاثاء 23/1- 8 مساءً.

السنغال X غينيا الثلاثاء 23/1- 8 مساءً.

موريتانيا X الجزائر الثلاثاء 23/1- 11 مساءً.

أنغولا X بوركينا فاسو الثلاثاء 23/1- 11 مساءً.

ناميبيا X مالي الأربعاء 24/1- 8 مساءً.

جنوب أفريقيا X تونس الأربعاء 24/1- 8 مساءً.

زامبيا X المغرب الأربعاء 24/1- 11 مساءً.

تنزانيا X الكونغو الديمقراطية الأربعاء 24/1- 11 مساءً.

ويشار إلى أن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 ساحل العاج (كوت ديفوار)، ستبدأ السبت في ال13 من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، وستختتم في ال11 من شهر فبراير/ شباط القادم.