أكسيوس: محمد بن زايد قبل مساعدة الإسرائيليين ورفض طلب نتنياهو لدفع أجور العمال الفلسطينيين!

بنيامين نتنياهو

وطن – زعم موقع أكسيوس الأمريكي أن رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد رفض طلباً لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (بيبي) لدفع أجور العمال الفلسطينيين في الضفة الغربية فيما عبر عن استعداده لدعم الإسرائيليين الذين يخوضون حرباً وحشية ويرتكبون جرائم مستمرة في قطاع غزة.

ونقل الموقع عن مصدر لم يسمه قوله إن أبو ظبي رفضت طلب نتنياهو لدفع أجور الفلسطينيين الذين منعتهم إسرائيل من دخول الأراضي المحتلة بعد عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وزعم أكسيوس أن رئيس الإمارات محمد بن زايد رد على نتانياهو “ساخراً”: “اطلب من زيلنسكي المال”، في إشارة إلى الرئيس الأوكراني.

وعلق الموقع على ذلك بأن هذا الرد وغيره يسلط الضوء على موقف العديد من الدول العربية التي قالت إنها لن تدفع فاتورة ما بعد الحرب في غزة أو الحفاظ على الوضع الراهن في الضفة الغربية.

ويقول تقرير أكسيوس إن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي والسفارة الإماراتية في واشنطن رفضت التعليق للموقع الأميركي عن ذلك.

الأموال الإماراتية لفلسطين مجرد أمنيات!

وفي الوقت الذي تعقد فيه الإمارات مشاريع وصفقات استثمارية تدعم بها الاحتلال وتواصل تطبيعها معه رغم الجرائم الوحشية الإسرائيلية أكد مسؤول إماراتي لموقع أكسيوس: “بأن فكرة أن الدول العربية ستأتي لإعادة البناء ودفع فاتورة ما يحدث حاليا هي مجرد أمنيات” وفق وصفه.

وكان الاحتلال قد فرض قيودا صارمة على دخول الفلسطينيين للأراضي المحتلة بعد عملية طوفان الأقصى وقد غادر الآلاف من عمال المزارع الأجانب جنوبي إسرائيل.

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ووفق وسائل إعلامية ينوي الاحتلال الاستغناء عن آلاف العمال الفلسطينيين الذين تم تقييد دخولهم والاستعانة بنحو 80 ألف عامل أجنبي، ما أثار مخاوف بشأن حقوق العمالة الفلسطينية وما تنطوي عليه هذه الخطوة من مخاطر أمنية واقتصادية.

محمد بن زايد مستعد دائماً لدعم الاحتلال!

ونقل إكسيوس عن مصدر لم يسمه قوله إن نتنياهو لجأ إلى محمد بن زايد قبل بضعة أسابيع وطلب المساعدة وأعرب الأخير عن استعداه الدائم لتقديم المساعدة.

ولكن عندما سأل نتنياهو على وجه التحديد عما إذا كانت الإمارات مستعدة لدفع أجور العمال الفلسطينيين وصفت أكسيوس أن موقف محمد بن زايد كان آنذاك “الإصابة بالذهول”.

وفسرت أكسيوس ذلك بأن محمد بن زايد لم يصدق أن رئيس وزراء الاحتلال يعتقد أن أبوظبي ستكون على استعداد لدفع ثمن مشكلة حدثت بسبب قرار إسرائيل منع دخول هؤلاء العمال.