“أكاذيب جديدة لتبرير العجز”.. الإعلام الإسرائيلي يزعم أن الاحتلال يعرف مكان يحيى السنوار ويتجنب استهدافه!

يحيى السنوار

وطن – خرجت صحيفة “يسرائيل هايوم” الإسرائيلية بمزاعم تتحدث عن معرفة قوات الاحتلال موقع يحيى السنوار زعيم حركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة.

ومع دخول الحرب الوحشية الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ94 تستمر الاشتباكات والقصف الإسرائيلي على مختلف مناطق شمال وجنوب القطاع، في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية والصحية.

وقالت الصحيفة إن الاحتلال ربما يعلم على الأغلب موقع السنوار في غزة وتجنب مهاجمته بذريعة أنه يحيط نفسه بين عدد من الأسرى الإسرائيليين.

Israel Hayom’s @arik3000 reports that the IDF probably knows Hamas leader Yahya Sinwar’s location in Gaza but has so far avoided taking him out because he has surrounded himself with many Israeli hostages who serve as human shields.https://t.co/r4Bw1lbC9t#Israel… https://t.co/DNtddOnvcX pic.twitter.com/wCYD5lNvns — Israel Hayom English (@IsraelHayomEng) January 8, 2024

“أكاذيب جديدة لتبرير عجز الاحتلال”

وجاءت هذه المزاعم رغم أن انتشار العديد من التقارير التي أكدت استهداف الاحتلال لقطاع غزة دون أي مبالاة بالأسرى ما أدى لقتل وجرح عدد منهم ما يكذب رواية الصحيفة جملة وتفصيلاً.

واللافت أن تلك الأكاذيب ترددت باستمرار ترتبط بمزاعم صور مسربة أبرزها تلك التي نشرها الاحتلال لقائد المقاومة الفلسطينية محمد الضيف وهو يشرب الشاي داخل ما بدا أنها غابة أو منطقة أحراش.

وكان “الضيف” وفق الصورة المزعومة يمسك كوب الشاي بيده اليمنى، بينما كان يطالع التوقيت في ساعته بيده اليسرى، التي ظهر بها نقود (دولارات).

وسخر النشطاء من فبركة الاحتلال للصورة إن صحت ووضع الأموال في يد محمد الضيف، بمحاولة لشيطنة القائد الذي سبب لإسرائيل الكابوس الأكبر في تاريخها.

צה”ל יודע ככל הנראה את המיקום המדויק של יחיא סינוואר בעזה, אך נמנע מלחסל אותו כי הוא הקיף את עצמו בחטופים ישראלים רבים שנותרו חיים ומשמשים כמגינים חיים. @arik3000 — ישראל היום (@IsraelHayomHeb) January 8, 2024

حول موقع يحيى السنوار

وزعمت صحيفة “يسرائيل هايوم” الإسرائيلية أن قوات الاحتلال ربما تعرف على الأغلب موقع يحيى السنوار زعيم حركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة بعد أكاذيب عديدة رددتها عن قادة المقاومة الفلسطينية.

وليست هذه المزاعم الأولى من نوعها حيث كانت هيئة الإذاعة الإسرائيلية “مكان” قد نقلت عن مصدر أمني قوله إن لدى الاحتلال الإسرائيلي معلومات حول مكان يحيى السنوار وأن تل أبيب تحاول الوصول إليه.

اقرأ أيضا:

واستهدف الاحتلال بشكل وحشي مناطق مأهولة بالمدنيين في غزة ما خلف مأساة إنسانية كبيرة مع الحصار الخانق الذي يفرضه الاحتلال بدعم من مصر التي تغلق معبر رفح الحدودي.

وذكرت “مكان” أن الاحتلال يعمل عبر الفرقة 98 على توسيع نطاق سيطرته الميدانية على غزة واستكمال عمليات “بحث مكثفة عن فوهات أنفاق ومنشآت تحت الأرض”.

تقدم تكنولوجي كبير لحماس

وأقرت وسائل الإعلام الإسرائيلية “بالتقدم التكنولوجي الكبير في تحديد ومراقبة المنشآت تحت الأرض، التي أنشأتها المقاومة على مر السنين في قطاع غزة”.

وتشير التقديرات إلى أن يحيى السنوار استثمر معظم موارد الذراع العسكري لحركة حماس في بناء مساحات تحت الأرض في خان يونس.

ويستخدم قادة الألوية تلك الأنفاق التي تعد أعمق وأوسع بكثير مما كان يقع في شمال ووسط قطاع غزة.