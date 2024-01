“أكاذيب جديدة لتبرير العجز”.. الإعلام الإسرائيلي يزعم أن الاحتلال يعرف مكان يحيى السنوار ويتجنب استهدافه!

يحيى السنوار

وطن – خرجت صحيفة “يسرائيل هايوم” الإسرائيلية بمزاعم تتحدث عن معرفة قوات الاحتلال موقع يحيى السنوار زعيم حركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة.

ومع دخول الحرب الوحشية الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ94 تستمر الاشتباكات والقصف الإسرائيلي على مختلف مناطق شمال وجنوب القطاع، في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية والصحية.

وقالت الصحيفة إن الاحتلال ربما يعلم على الأغلب موقع السنوار في غزة وتجنب مهاجمته بذريعة أنه يحيط نفسه بين عدد من الأسرى الإسرائيليين.

Israel Hayom’s @arik3000 reports that the IDF probably knows Hamas leader Yahya Sinwar’s location in Gaza but has so far avoided taking him out because he has surrounded himself with many Israeli hostages who serve as human shields.https://t.co/r4Bw1lbC9t#Israel… https://t.co/DNtddOnvcX pic.twitter.com/wCYD5lNvns

— Israel Hayom English (@IsraelHayomEng) January 8, 2024