الرئيسية » الهدهد » وزيرة قطرية تودع حمزة الدحدوح بلقطة نادرة: “سحقاً لكل من ساهم ورضي” (شاهد)

وزيرة قطرية تودع حمزة الدحدوح بلقطة نادرة: “سحقاً لكل من ساهم ورضي” (شاهد)

بقلم
الوزيرة القطرية لولوة الخاطر تودع الشهيد حمزة الدحدوح
لولوة الخاطر وحمزة الدحدوح

وطن – نشرت وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر تغريدة استذكرت فيها لقطة نادرة لها مع الشهيد حمزة الدحدوح، نجل مراسل قناة الجزيرة وائل الدحدوح وهاجمت فيها كل المتواطئين مع الاحتلال الإسرائيلي على قصف وتدمير قطاع غزة المحاصر.

وشاركت لولوة الخاطر صورة سابقة لها مع حمزة الدحدوح، تعود لشهر تشرين الثاني/نوفمبر 2023، حين ترأست وفداً من دولة قطر إلى مدينتي العريش ورفح في مصر لإيصال حزمة مساعدات إضافية للشعب الفلسطيني، وفق بيان للخارجية القطرية.

وشارك الدحدوح الابن آنذاك صورة أخرى له معها رفقة والده وائل الدحدوح حققت تفاعلاً واسعاً من الرواد كحال تعليق لولوة الخاطر الذي كتبت فيه مودعة الشهيد: “يالله يا حمزة يا وجع القلب .. كيف أعزّي والدك؟ كيف أعزّي إخوتك؟ ماذا أقول لهم الآن؟ كنا نعد لرؤيتكم.. وعدناكم بذلك”.

 

لولوة الخاطر تودع حمزة الدحدوح

وأضافت الوزيرة القطرية مهاجمة كل متواطئ مع الاحتلال الإسرائيلي في قصف قطاع غزة والتنكيل بأهلها: “سحقاً لآلة الاحتلال الوحشية وسحقا لكلّ من ساهم ورضي”.

وختمت لولوة بالدعاء للراحل حمزة الدحدوح وكل أفراد أسرته الذين لحق بهم: “إلى جنات النعيم أيها الشهيد البطل.. إلى جنات النعيم أيها الابن البارّ بأبيك.. إلى جنات النعيم أيها الصحفي المخلص لكلمة الحق.. تقبلك الله ولتبقَ دماؤك تلاحق قاتليك إلى يوم الحساب”.

  • اقرأ أيضا:
وائل الدحدوح يعيش أسوأ لحظاته في الحرب على غزة.. مشاهد مبكية

ونعت لولوة الخاطر أيضاً الصحفي مصطفى ثريا الذي استشهد مع حمزة دحدوح بتغريدة كتبت فيها أيضاً: “كل أهل غزة وفلسطين أحبابنا ومصابهم مصابنا وفقد زميل حمزة الصحفي الشهيد البطل مصطفى ثريا يزيدنا وجعاً وألماً”.

وأردفت الوزيرة القطرية لولوة الخاطر عن الشهيد الراحل: “ما حظيت بشرف لقائك يا مصطفى، ولا بشرف التقاط صورة معك، لكن ما زلت أرجو أن يلحقني الله بكم في الصالحين وألتقيكم”.

واستشهد حمزة الدحدوح برفقة الصحفي مصطفى ثريا، الأحد، بقصف طائرة استطلاع إسرائيلية لمركبة كانا يستقلانها في خان يونس داخل قطاع غزة.

 

 

 

قد يعجبك أيضاً

رونالدو ينشر صورة مثيرة لجورجينا

رونالدو ينشر صورة مثيرة لجورجينا! (شاهد)

براد بيت وأنجلينا جولي

مشهد محذوف بين براد بيت وأنجلينا جولي من أقوى المشاهد الحميمة في السينما

الاحتلال الإسرائيلي يتكبد أقسى خسارة بهجومين منفصلين في غزة

جيش الاحتلال يتكبد أقسى خسارة منذ بدء الحرب في غزة بهجومين منفصلين

سرايا القدس تنشر فيديو للأسير الإسرائيلي "إليعاد كتسير" يؤكد قصف الاحتلال لمكان احتجازه

أسير إسرائيلي يؤكد قصف الاحتلال لمكان احتجازه: “لاتقولوا لعائلتي أنكم فعلتم كل شيء لإنقاذي”

طعن إمام مسجد الفاتح باسطنبول بعد هتاف "الله أكبر تسقط إسرائيل" وأعلنت السلطات القبض على المشتبه به

بعد هتاف “الله أكبر تسقط إسرائيل”.. إمام مسجد الفاتح باسطنبول يتعرض للطعن بسكين (فيديو)

الممثل الإسرائيلي عيدان عميدي نجم مسلسل فوضى

تفاخر بتفجير المنازل في غزة .. المقاومة تصطاد ممثل إسرائيلي شهير (شاهد)

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior