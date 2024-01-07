وزيرة قطرية تودع حمزة الدحدوح بلقطة نادرة: “سحقاً لكل من ساهم ورضي” (شاهد)

لولوة الخاطر وحمزة الدحدوح

وطن – نشرت وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر تغريدة استذكرت فيها لقطة نادرة لها مع الشهيد حمزة الدحدوح، نجل مراسل قناة الجزيرة وائل الدحدوح وهاجمت فيها كل المتواطئين مع الاحتلال الإسرائيلي على قصف وتدمير قطاع غزة المحاصر.

وشاركت لولوة الخاطر صورة سابقة لها مع حمزة الدحدوح، تعود لشهر تشرين الثاني/نوفمبر 2023، حين ترأست وفداً من دولة قطر إلى مدينتي العريش ورفح في مصر لإيصال حزمة مساعدات إضافية للشعب الفلسطيني، وفق بيان للخارجية القطرية.

وشارك الدحدوح الابن آنذاك صورة أخرى له معها رفقة والده وائل الدحدوح حققت تفاعلاً واسعاً من الرواد كحال تعليق لولوة الخاطر الذي كتبت فيه مودعة الشهيد: “يالله يا حمزة يا وجع القلب .. كيف أعزّي والدك؟ كيف أعزّي إخوتك؟ ماذا أقول لهم الآن؟ كنا نعد لرؤيتكم.. وعدناكم بذلك”.

يالله يا حمزة يا وجع القلب💔💔💔💔 كيف أعزّي والدك؟ كيف أعزّي إخوتك؟ ماذا أقول لهم الآن؟ كنا نعد لرؤيتكم.. وعدناكم بذلك 💔 سحقاً لآلة الاحتلال الوحشية وسحقا لكلّ من ساهم ورضي.. إلى جنات النعيم أيها الشهيد البطل.. إلى جنات النعيم أيها الابن البارّ بأبيك.. إلى جنات النعيم أيها… https://t.co/K1lzEsk2bI pic.twitter.com/WD4Rh13pXo — لولوة الخاطر Lolwah Alkhater (@Lolwah_Alkhater) January 7, 2024

لولوة الخاطر تودع حمزة الدحدوح

وأضافت الوزيرة القطرية مهاجمة كل متواطئ مع الاحتلال الإسرائيلي في قصف قطاع غزة والتنكيل بأهلها: “سحقاً لآلة الاحتلال الوحشية وسحقا لكلّ من ساهم ورضي”.

وختمت لولوة بالدعاء للراحل حمزة الدحدوح وكل أفراد أسرته الذين لحق بهم: “إلى جنات النعيم أيها الشهيد البطل.. إلى جنات النعيم أيها الابن البارّ بأبيك.. إلى جنات النعيم أيها الصحفي المخلص لكلمة الحق.. تقبلك الله ولتبقَ دماؤك تلاحق قاتليك إلى يوم الحساب”.

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ونعت لولوة الخاطر أيضاً الصحفي مصطفى ثريا الذي استشهد مع حمزة دحدوح بتغريدة كتبت فيها أيضاً: “كل أهل غزة وفلسطين أحبابنا ومصابهم مصابنا وفقد زميل حمزة الصحفي الشهيد البطل مصطفى ثريا يزيدنا وجعاً وألماً”.

كل أهل غزة وفلسطين أحبابنا ومصابهم مصابنا وفقد زميل حمزة الصحفي الشهيد البطل #مصطفى_ثريا يزيدنا وجعاً وألماً 💔💔 ما حظيت بشرف لقائك يا مصطفى، ولا بشرف التقاط صورة معك، لكن ما زلت أرجو أن يلحقني الله بكم في الصالحين وألتقيكم.. تقبلك الله، وربط الله على قلوب أهلك وأحبابك،… https://t.co/lv9jYUSrWK pic.twitter.com/rcmbNYGYo6 — لولوة الخاطر Lolwah Alkhater (@Lolwah_Alkhater) January 7, 2024

وأردفت الوزيرة القطرية لولوة الخاطر عن الشهيد الراحل: “ما حظيت بشرف لقائك يا مصطفى، ولا بشرف التقاط صورة معك، لكن ما زلت أرجو أن يلحقني الله بكم في الصالحين وألتقيكم”.

واستشهد حمزة الدحدوح برفقة الصحفي مصطفى ثريا، الأحد، بقصف طائرة استطلاع إسرائيلية لمركبة كانا يستقلانها في خان يونس داخل قطاع غزة.