وائل الدحدوح ينهار وهو يلقي نظرة الوداع على جثمان ابنه حمزة (مشاهد مؤلمة)

استشهاد حمزة وائل الدحدوح

وطن – بثت قناة الجزيرة، لقطات مؤثرة توثّق لحظة توديع الزميل مراسلها وائل الدحدوح لنجله حمزة الذي استشهد في قصف إسرائيلي استهدف صحفيين غرب خان يونس.

وشوهد وائل الدحدوح، وهو يبكي بحرقة على استشهاد ابنه، ثم أخذ يقبِّل يده، فيما حاول الموجودون حوله التخفيف عنه من هول الفاجعة.

📷فيديو| الصحفي #وائل_الدحدوح يودع نجله البكر #حمزة_الدحدوح الذي ارتقى بقصف الاحتلال بمركبة تقل صحفيين شمال شرق #رفح جنوب قطاع #غزة . pic.twitter.com/qBzbnSfxK9 — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) January 7, 2024

وظهر مراسل الجزيرة هشام زقوت، وهو يقف بجانب وائل الدحدوح، سعيا للمرابطة على قلبه.

كما عمّت أجواء من الحزن، في مستشفى غزة الأوروبي في حمزة وائل الدحدوح.

أجواء من الحزن تخيم على مستشفى #غزة الأوروبي في وداع الزميلين حمزة وائل الدحدوح ومصطفى ثريا بعد قصف إسرائيلي استهدف السيارة التي كانا يستقلانها#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/am70XEQVCJ — قناة الجزيرة (@AJArabic) January 7, 2024

استشهاد حمزة وائل الدحدوح

واستشهد حمزة الدحدوح الصحفي في قناة الجزيرة، نجل مدير مكتب القناة في قطاع غزة وائل الدحدوح، في قصف إسرائيلي استهدف مركبة كانت تقله غرب خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقالت قناة “الجزيرة”، إن الدحدوح “الابن” استشهد برفقة الصحفي الآخر مصطفى ثريا في قصف طائرة استطلاع إسرائيلية للمركبة.

استشهاد الصحفيين مصطفى ثريا وحمزة نجل الزميل وائل الدحدوح في قصف إسرائيلي استهدف صحفيين غرب خان يونس#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/8jRtYVaxfD — قناة الجزيرة (@AJArabic) January 7, 2024

وانتشرت لقطات مصورة، توثّق لحظة استشهاد حمزة وائل الدحدوح في القصف الإسرائيلي.

⚠️- مشاهد قاسية..

لحظة استشهاد الصحفي #حمزة_الدحدوح، نجل الصحفي وائل الدحدوح، في قصف إسرائيلي استهدف سيارة صحفيين غرب #خان_يونس pic.twitter.com/ytIRQWQHCO — عربي بوست (@arabic_post) January 7, 2024

109 شهداء من الصحفيين في غزة

بدوره، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى (109 صحفيين) منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بعد ارتقاء الزميلين الصحفيين الشهيد حمزة وائل الدحدوح، والشهيد مصطفى ثريا.

وقال المكتب في بيان: “نندد وندين بأشد العبارات هذه الجريمة النكراء.. إن هذه الجرائم المتواصلة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين تهدف إلى ترهيب وتخويف الصحفيين ومحاولة فاشلة لطمس الحقيقة ومنعهم من التغطية الإعلامية”.

تغطية صحفية: فيديو سابق للصحفي الشهيد حمزة وائل الدحدوح أثناء دفنه لابنه الذي استشهد باستهداف الاحتلال لمنزل عائلته قبل أسابيع pic.twitter.com/qG81REfp3n — القسطل الإخباري (@AlQastalps) January 7, 2024

يُشار إلى أن حـمزة الدحدوح يعمل برفقة والده في مكتب قناة “الجزيرة” بغزة.

استشهاد عدد من أفراد أسرة وائل الدحدوح

وكان وائل الدحدوح قد فقد زوجته ونجله وابنته وحفيده خلال الحرب على غزة.

إصابة وائل الدحدوح

كما أن وائل الدحدوح نفسه كان قد أصيب قبل أسابيع برصاص الاحتلال واستشهد زميله المصور سامر أبو دقة.