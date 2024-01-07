الرئيسية » الهدهد » وائل الدحدوح ينهار وهو يلقي نظرة الوداع على جثمان ابنه حمزة (مشاهد مؤلمة)

وائل الدحدوح ينهار وهو يلقي نظرة الوداع على جثمان ابنه حمزة (مشاهد مؤلمة)

بقلم
استشهاد حمزة وائل الدحدوح
استشهاد حمزة وائل الدحدوح

وطن – بثت قناة الجزيرة، لقطات مؤثرة توثّق لحظة توديع الزميل مراسلها وائل الدحدوح لنجله حمزة الذي استشهد في قصف إسرائيلي استهدف صحفيين غرب خان يونس.

وشوهد وائل الدحدوح، وهو يبكي بحرقة على استشهاد ابنه، ثم أخذ يقبِّل يده، فيما حاول الموجودون حوله التخفيف عنه من هول الفاجعة.

وظهر مراسل الجزيرة هشام زقوت، وهو يقف بجانب وائل الدحدوح، سعيا للمرابطة على قلبه.

كما عمّت أجواء من الحزن، في مستشفى غزة الأوروبي في حمزة وائل الدحدوح.

استشهاد حمزة وائل الدحدوح

واستشهد حمزة الدحدوح الصحفي في قناة الجزيرة، نجل مدير مكتب القناة في قطاع غزة وائل الدحدوح، في قصف إسرائيلي استهدف مركبة كانت تقله غرب خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقالت قناة “الجزيرة”، إن الدحدوح “الابن” استشهد برفقة الصحفي الآخر مصطفى ثريا في قصف طائرة استطلاع إسرائيلية للمركبة.

وانتشرت لقطات مصورة، توثّق لحظة استشهاد حمزة وائل الدحدوح في القصف الإسرائيلي.

109 شهداء من الصحفيين في غزة

بدوره، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى (109 صحفيين) منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بعد ارتقاء الزميلين الصحفيين الشهيد حمزة وائل الدحدوح، والشهيد مصطفى ثريا.

وقال المكتب في بيان: “نندد وندين بأشد العبارات هذه الجريمة النكراء.. إن هذه الجرائم المتواصلة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين تهدف إلى ترهيب وتخويف الصحفيين ومحاولة فاشلة لطمس الحقيقة ومنعهم من التغطية الإعلامية”.

يُشار إلى أن حـمزة الدحدوح يعمل برفقة والده في مكتب قناة “الجزيرة” بغزة.

استشهاد عدد من أفراد أسرة وائل الدحدوح

وكان وائل الدحدوح قد فقد زوجته ونجله وابنته وحفيده خلال الحرب على غزة.

إصابة وائل الدحدوح

كما أن وائل الدحدوح نفسه كان قد أصيب قبل أسابيع برصاص الاحتلال واستشهد زميله المصور سامر أبو دقة.

قد يعجبك أيضاً

رونالدو ينشر صورة مثيرة لجورجينا

رونالدو ينشر صورة مثيرة لجورجينا! (شاهد)

براد بيت وأنجلينا جولي

مشهد محذوف بين براد بيت وأنجلينا جولي من أقوى المشاهد الحميمة في السينما

الاحتلال الإسرائيلي يتكبد أقسى خسارة بهجومين منفصلين في غزة

جيش الاحتلال يتكبد أقسى خسارة منذ بدء الحرب في غزة بهجومين منفصلين

سرايا القدس تنشر فيديو للأسير الإسرائيلي "إليعاد كتسير" يؤكد قصف الاحتلال لمكان احتجازه

أسير إسرائيلي يؤكد قصف الاحتلال لمكان احتجازه: “لاتقولوا لعائلتي أنكم فعلتم كل شيء لإنقاذي”

طعن إمام مسجد الفاتح باسطنبول بعد هتاف "الله أكبر تسقط إسرائيل" وأعلنت السلطات القبض على المشتبه به

بعد هتاف “الله أكبر تسقط إسرائيل”.. إمام مسجد الفاتح باسطنبول يتعرض للطعن بسكين (فيديو)

الممثل الإسرائيلي عيدان عميدي نجم مسلسل فوضى

تفاخر بتفجير المنازل في غزة .. المقاومة تصطاد ممثل إسرائيلي شهير (شاهد)

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior