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مجزرة إسرائيلية في جنين.. 6 شهداء بينهم 4 أشقاء في قصف بالأباتشي ومقتل مجندة (شاهد)

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6 شهداء في جنين
6 شهداء في جنين

وطن – ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مجزرة مروعة في مدينة جنين، راح ضحيتها ستة شهداء فلسطينيين بينهم أربعة أشقاء.

واستشهد الشبان الستة، في قصف طائرة مسيرة إسرائيلية على مدخل مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد ستة شبان، جراء قصف طائرة إسرائيلية تجمعا للشبان الفلسطينيين عند دوار الشهداء جنوب جنين.

والشهداء الذين تم التعرف عليهم في قصف منطقة مثلث الشهداء غرب جنين، منهم أربعة أشقاء، وهم هزاع ناجح حسن درويش (27 عاما)، ورامي ناجح حسن درويش (22 عاما)، وأحمد ناجح حسن درويش (24 عاما)، وعلاء ناجح حسن درويش (29 عاما)، ورزق الله نبيل سليمان (18 عاما)، ومحمد ياسر موسى عصعوص (25 عاما).

ومع استشهاد الشبان الستة، ارتفع عدد الشهداء في جنين برصاص وقصف الاحتلال إلى 80 شهيدا منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

في حين أعلنت فصائل العمل الوطني في جنين الإضراب الشامل لكل مناحي الحياة حدادا على أرواح الشهداء وتنديدا بجرائم الاحتلال المتواصلة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت مدينة جنين، فيما دارت مواجهات مع الشبان في عدد من المناطق في المدينة.

وأفادت مصادر فلسطينية، بسماع دوي انفجارات وسط مدينة جنين، بالتزامن مع اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال.

وتصدى شبان فلسطينيون، للقوات الإسرائيلية التي اقتحمت جنين من المدخلين الشمالي والجنوبي، في حين قصفت مروحية للاحتلال من طراز أباتشي منطقة الاشتباكات.

يأتي هذا فيما اندلعت اشتباكات مسلحة بين الشبان وجنود الاحتلال في أكثر من محور من المدينة، كما توجهت آليات عسكرية إسرائيلية إلى حي الجابريات المطل على مخيم جنين.

وتوقفت الاشتباكات المسلحة بعد أن فجر فلسطينيون عبوات ناسفة بآليات الاحتلال في حي الجابريات، مما أسفر عن إعطاب عدد منها.

بدورها، قالت “كتائب القسام” في مخيم جنين، في بيان، إنها أوقعت قوة إسرائيلية راجلة اقتحمت مدينة جنين بكمين، مؤكدة إصابة عدد من جنود الاحتلال بجروح خطيرة.

في حين قالت سرايا القدس – الضفة الغربية: “خاض مجاهدونا في كتيبة جنين في محاور متعددة من المدينة ومخيمها، اشتباكات مسلحة بصليات الرصاص والعبوات الناسفة ضد قوات الاحتلال وحققنا إصابات وخسائر مباشرة قوات العدو وآلياته”.

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مقتل مجندة إسرائيلية

يأتي هذا فيما اعترفت شرطة الاحتلال الإسرائيلي بمقتل مجندة من الوحدة الخاصة من حرس الحدود، تدعى جرماي شاي في الاشتباكات في جنين.

وكانت جرماي – صاحبة الأصول الإثيوبية – تستقل آلية عسكرية التي استهدفت بعبوة ناسفة خلال عملية عملياتية في جنين.

وبذلك ارتفع عدد قتلى قوات حرس الحدود والشرطة إلى 60 منذ معركة “طوفان الأقصى” بالسابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

كما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إصابة أربعة جنود في جنين، بينهم اثنان بحالة خطيرة من جراء تفجير عبوة ناسفة.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية “كان-ريشت بيت” عن مصدر أمني إسرائيلي قوله: “كمين جنين كان مزدوجا، والقوة الإسرائيلية تعرضت لتفجير عبوة وعندما استدارت للانسحاب انفجرت بها عبوة أخرى”.

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