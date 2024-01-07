حمزة وائل الدحدوح برسالة مودع قبل استشهاده.. كلمات مؤثرة وجهها لوالده

حمزة الدحدوح ووالده

وطن– تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي تغريدة مؤثرة على منصة (إكس) في حساب الشهيد حمزة الدحدوح نجل مراسل الجزيرة وائل الدحدوح، الذي ارتقى بقصف وحشي إسرائيلي استهدف صحفيين غرب خان يونس داخل قطاع غزة.

وجاء في التغريدة ضمن حساب يحمل اسم الشهيد الذي يتابعه أكثر من 21 ألف متابع على منصة (إكس) رسالة يخاطب بها حمزة الدحدوح والده وائل يقول فيها: “إنك الصابر المحتسب يا أبي، فلا تيأس من الشفاء ولا تقنط من رحمة الله وكن على يقين أن الله سيجزيك خيرًا لما صبرت”.

وحققت الرسالة رواجاً واسعاً في منصات التواصل وتفاعل عليها الآلاف من الرواد خاصة بعد استشهاد حمزة، وظهور وائل الدحدوح وهو يبكي بحرقة على استشهاد ابنه في لقطات أخرى.

إنك الصابر المحتسب يا أبي، فلا تيأس من الشفاء ولا تقنط من رحمة الله وكن على يقين أن الله سيجزيك خيرًا لما صبرت•••#غزة #وائل_الدحدوح #معلش @WaelDahdouh pic.twitter.com/l1ZQMJMTd0 — Hamza Dahdouh (@hamzadah1996) January 6, 2024

حمزة الدحدوح بتغريدة مؤثرة قبل استشهاده

وذكر العديد من المغردين أن الحساب حقيقي يعود لحمزة وقد خاطب بها والده وائل الدحدوح، وكأنه أحس باقتراب الأجل وكأنها رسالة مودع.



وتداول آخرون تغريدة أخرى لحمزة الدحدوح يقول فيها وهو ينعي أفراد أسرته الشهداء مع بداية العام 2024: “عاماً جديداً سيقرع أبوابه، لكن حربنا يا أمي ما زالت طبولها أقوى، عاماً جفت به كل أيامه وتوقفت ساعاته عند تلك اللحظة وعند تلك النظرة”.

ويضيف نجل مراسل الجزيرة وائل الدحدوح في تلك التغريدة التي نقلها حساب HONABHBH في سياق تعليقه على استشهاد حمزة: “باتت أيامنا واحدة لا لون لها ولا طعم لها دونكم، فأنتم أيامنا وأنتم سعادتنا وثنايا الخير فيها، هنيئاً لكم ما تبوئتم وصبراً لنا على فراقكم”.

⚠️- مشاهد قاسية..

لحظة استشهاد الصحفي #حمزة_الدحدوح، نجل الصحفي وائل الدحدوح، في قصف إسرائيلي استهدف سيارة صحفيين في #رفح pic.twitter.com/xBef200fUC — عربي بوست (@arabic_post) January 7, 2024



واستشهد حمزة الدحدوح برفقة الصحفي مصطفى ثريا في قصف طائرة استطلاع إسرائيلية للمركبة فيما انتشرت لقطات مصورة، توثّق لحظة استشهاد نجل مراسل الجزيرة في قطاع غزة.