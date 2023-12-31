مشهد كابوسي من غزة.. الجوع يدفع الأطفال للبحث في صناديق القمامة

وطن- لخص مقطع فيديو من قطاع غزة، الحالة المأساوية التي يعيشها السكان جراء الحرب الهجمية الإسرائيلية والتي تتضمن حصارا مدقعا يصنع حرب تجويع بائسة ومروعة.

وظهر في مقطع الفيديو، عدد من الأطفال وهم يبحثون بين أكوام القمامة، عن الأوراق والكرتون.

وسُئل الأطفال عن سبب فعلتهم هذه، فقالوا إنهم يعملون على جمعها ليستخدموها في إعداد الخبز وطهي الطعام، بعد أن منعت إسرائيل دخول غاز الطهي إلى غزة.

أوضاع مأساوية في قطاع غزة

ويعيش قطاع غزة، وضعا مأساويا على صعيد الأوضاع المعيشية والإنسانية جراء الحرب الهمجية التي يشنها جيش الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر الماضي.

وتشمل الحرب البائسة، التي يشنها جيش الاحتلال حرب تجويع واسعة النطاق، حاصرت المواطنين هناك وسط أهوال من المعاناة على نحو غير مسبوق.

وفي توثيق لهذا الوضع المأساوي، قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إن قطاع غزة يعاني من جوع كارثي”، وإن 40 بالمئة من السكان معرضون لخطر المجاعة.

وقال مدير شؤون أونروا، توماس وايت: “كل يوم في غزة هو صراع من أجل البقاء، بحثا عن الغذاء والماء”، مشيرا إلى أن سكان قطاع غزة جائعون ومتحرقّون للحصول على الغذاء.

وتابع: “هناك حاجة إلى المزيد من الإمدادات المنتظمة، التي تتطلب وصولا آمنًا ومستدامًا للإمدادات الإنسانية في كل مكان، بما في ذلك شمال غزة”.