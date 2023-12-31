توقعات ليلى عبد اللطيف لفلسطين عام 2024 .. صادمة و”أقسى وأفظع”! (فيديو)

وطن – كشفت الفلكية اللبنانية ليلى عبد اللطيف، عن توقعات عام 2024، لفلسطين، زاعمةً أنّ سيناريو عملية طوفان الأقصى (7 أكتوبر 2023) سيتكرر بشكل “أقسى وأفظع”. حسب تعبيرها

وقالت ليلى عبد اللطيف في توقعاتها لفلسطين في 2024: “سوف نشهد أكبر عملية عسكرية في تاريخ الأراضي الفلسطينية المحتلة بسبب تطورات كبيرة ستقوم بها المقاومة الفلسطينية من غزة الى الضفة الغربية وتتخطى بحجمها وتنفيذها عملية 7 أكتوبر، وسنرى كل المجتمع الاسرائيلي في حالة من الذهول والارباك الشديد”.

سيناريو عملية طوفان الأقصى سيتكرر بشكل “أقسى وأفظع”

واضافت: “أما عن حجم هذه العملية الصادمة، فسنرى -وفقاً لتوقعات ليلى عبد اللطيف- تعزيزات ضخمة على طول الحدود مع فلسطين المحتلة استعدادا ً لكل التطورات والأحداث القادمة التي ستدخل بشكل مفاجئ على سيناريو الحرب في المنطقة او لصناعة الحل المحتمل لانهاء الحرب على مدينة غزة وعلى غير فلسطين”.

وتوقعت ليلى عبداللطيف أنّ قوات عربية وغير عربية تتجهز للتوجه الى سواحل فلسطين المحتلة مع انتشار زوارق حربية على طول ساحل غزة وصولا الى ميناء حيفا وتتمركز في المياه الاقليمية الاردنية والسورية والعراقية وعلى مسافة غير بعيدة من الساحل اللبناني، وايران وروسيا في قلب هذا الحدث.

حماس ستفرض شروطها

وتابعت الفلكية الشهيرة: “كل الاهداف العسكرية والسياسية التي اعلنها العدو الاسرائيلي في حربه على غزة، سواء تحرير الاسرى والرهائن والقضاء على حماس لن تتحقق، وستسقط أمام صمود المقاومة الفلسطينية”.

بينما قالت إن “تحرير الاسرى والرهائن الاسرائيليين سيحمل مفاجآت لن يتوقعها أحد. وشروط حماس والمقاومة سوف تفرض نفسها على الأرض خاصة عند حدوث عملية انسحاب مفاجئ لبعض الضباط والجنود الاسرائيليين من ارض المعركة في غزة”.

كما توقعت ليلى عبداللطيف أن اسرائيل ستكون أمام مواجهة اكبر انقلاب شعبي وسياسي وعسكري في تاريخها. أما الفشل العسكري فسيكون من خلال 3 حروب حاسمة ومن بينها حرب غزة وستجعل هذه الحروب تل ابيب في ورطة اقتصادية وغير مسبوقة”.