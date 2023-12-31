توقعات ليلى عبداللطيف 2024 للمشاهير .. حدث سيء للفنانة ياسمين عبد العزيز!؟

وطن – كشفت الفلكية اللبنانية ليلى عبداللطيف عن توقعات عام 2024 بالنسبة للمشاهير، وكان من بين أبرز تلك التوقعات طلاق الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز.

وتوقعت ليلى عبداللطيف اقتراب الفنانة ياسمين عبدالعزيز من الإنفصال عن زوجها الفنان أحمد العوضي، ما اثار دهشة المذيع اللبناني نيشان الذي كان يحاور الفلكية اللبنانية.

كما توقعت ليلى عبداللطيف للفنان فضل شاكر حصول بوادر صفقة قانونية في قضيته، وترى انه مصمم على العودة لجمهوره.

أما بشأن الفنان المصري محمد رمضان والمغربي سعد لمجرد، فتتوقع الفلكية اللبنانية الشهيرة أن يجمعهما حفل غنائي مشترك يجمع الفن والطرب، مضيفةً: “سنراهما في موجة غناء مشترك يشعل المسرح والجمهور، ويسجل نجاحاً كاسحاً للاغنية الشعبية في العالم العربي، وقد تترجم الى اللغة الاجنبية”.

وفي نفس الحلقة، كشفت الفلكية اللبنانية ليلى عبداللطيف عن توقعات عام 2024، لفلسطين، زاعمةً أنّ سيناريو عملية طوفان الأقصى (7 أكتوبر 2023) سيتكرر بشكل “أقسى وأفظع”. حسب تعبيرها