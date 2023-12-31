“العربية” تنافس الإعلام العبري وتتفوق عليه في ترويج الأكاذيب ضد حماس

وطن – فنّدت منصة “إيكاد” المتخصصة بالتحقق من الأخبار والمصادر المفتوحة محاولة جديدة من قناة “العربية” السعودية لتضليل الحقائق المتعلقة بحركة المقاومة الفلسطينية حماس، التي يشن الغرب حرباً شعواء عليها بمساعدة الإعلام العربي المتصهين.

وذلك من خلال إيراد كلام مجتزأ من سياقه لرئيس حركة حماس في الخارج “خالد مشعل”. وجاء في الاجتزاء قول مشعل أن “حماس ستناقش الاعتراف بإسرائيل حين إقامة دولة فلسطينية”.

واجتزأت قناة “العربية” التي يلقبها البعض بـ “العبرية” هذه العبارة من كلام خالد مشعل، لتجعل منه مانشيت لأحد تقاريرها على عادتها في التضليل وتعمية الحقائق.

وبحسب تحقيق لمنصة “إيكاد” فقد نشرت العربية في 27 ديسمبر الماضي، على موقعها تصريحاً لخالد مشعل نقلته عن صحيفة ” لوفيغارو” الفرنسية، وجاء فيه “أنه عندما يحين الوقت لإقامة دولة فلسطينية سنتناقش للاعتراف بإسرائيل.

استراتيجية حماس

ولدى عودة منصة” إيكاد” إلى موقع “لوفيغارو” عثرت على المقال الذي اعتمدت عليه العربية، وكان عبارة عن لقاءات مع مسئولين من حمـاس من بينهم مشعل يتناول ما حدث في هجوم 7 أكتوبر.

وقالت المنصة إن خالد مشعل في اللقاء المذكور تحدث عن استراتيجية حماس الهادفة لإنهاء الاحتلال، وأشار إلى أن عملية “طوفان الأقصى” كانت معروفة لـ 3 أو 4 أشخاص فقط.

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وتناول مشعل أيضاً فشل إسرائيل في تحقيق أهدافها في غزة، سواء في تدمير حماس أو في تحرير محتجزيها.

ومضت المنصة قائلة إن القيادي بحماس تحدث أيضاً عن شروط تنفيذ هدنة جديدة تضمنت إنهاء العدوان ودخول المساعدات، وأن حماس على استعداد للتفاوض حول القضايا الأساسية.

كلام منقوص

أما بخصوص تصريح مشعل الذي نقلته “العربية” حول الاعتراف بإسرائيل فكان منقوصاً من جزء هام ذكر فيه أن ما حدث في اتفاقية أوسلو 1993 لن يتكرر- في إشارة إلى اعتراف الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرافات بإسرائيل- . لكنه بالمقابل لم يحصل على شيء ، وأن حماس لديها وثيقة معدلة عام 2017 تنص على إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس.

وتابع مشعل أنه “عندما يحين الوقت لإقامة دولة فلسطينية سيتم مناقشة الاعتراف بإسرائيل، لكن هذا الاعتراف حتى الآن مرفوض داخل حركة حماس ولا يوافقون عليه”وهو الجزء الذي اقتطعته ” العربية” عمداً.

بيان حماس

وكانت حركة حماس نشرت بياناً توضيحياً حول مسألة “الاعتراف بإسرائيل” أكدت فيه أن الصحفي في ” لوفيغارو” أدرج آراءه الشخصية في كتابة المقال، مشددة على أنها ترفض الاعتراف بإسرائيل، بينما لا ترفض التفاوض لأجل الهدنة.