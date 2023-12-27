Close Menu
    الهدهد

    جثث الشهداء متناثرة.. مجزرة خان يونس ومشاهد مروعة التقطت على الهواء

    الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في خان يونس جنوبي قطاع غزة وينتقم من المدنيين بعد الخسائر والفضائح التي باتت تلاحقه ليل نهار
    خالد الأحمدبواسطة لا توجد تعليقات1 دقائق
    مجزرة خان يونس
    عدد كبير من الشهداء في قصف إسرائيلي أمام مستشفى الهلال في خان يونس

    وطن – وثقت كاميرا  قناة “الجزيرة” اللحظات الأولى لقصف إسرائيلي أوقع عددا من الشهداء في خان يونس جنوبي قطاع غزة، فيما شوهدت جثامين متناثرة في الشارع وصراخ وإطلاق نار على الهواء.

    وارتكب جيش الاحتلال الاسرائيلي، الأربعاء، مجزرة في خان يونس جنوبي قطاع غزة أسفرت عن عشرات الشهداء والجرحى، في حين وجّهت المقاومة الفلسطينية ضربات جديدة لقوات الاحتلال، مؤكدة أنها قتلت جنودا ودمرت آليات.

    وأظهر مقطع فيديو عشرات الفلسطينيين وهم يركضون وسط شارع عام عقب القصف الذي أودى بحياة 20 شهيداً، فيما ترى سيارة إسعاف وهي تنقل جثث الشهداء الملقاة على الأرض.

    • اقرأ أيضا:
    مشاهد مأساوية لمجزرة إسرائيلية جديدة شمالي غزة.. الجثامين ملقاة في الشارع

    وشوهدت جثث الشهداء والمصابين على الأرض قبل إسعافها، ويسمع صوت أحد شهود العيان وهو يقول: “حسبنا الله ونعم الوكيل.. عشرات الشهداء في جريمة ضد الإنسانية.”

    وتابع موضحت أن “هذا المكان بالقرب من الهلال الأحمر.”

    وقال بينما شوهد عدد من الناس وهم يركضون:”الآن طائرات العدو تطلق النار على المواطنين”،  مضيفاً أن المكان من الصعب التواجد به.

    شاركها.

    المقالات ذات الصلة

    اترك تعليقاً

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.