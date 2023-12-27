جثث الشهداء متناثرة.. مجزرة خان يونس ومشاهد مروعة التقطت على الهواء

وطن – وثقت كاميرا قناة “الجزيرة” اللحظات الأولى لقصف إسرائيلي أوقع عددا من الشهداء في خان يونس جنوبي قطاع غزة، فيما شوهدت جثامين متناثرة في الشارع وصراخ وإطلاق نار على الهواء.

وارتكب جيش الاحتلال الاسرائيلي، الأربعاء، مجزرة في خان يونس جنوبي قطاع غزة أسفرت عن عشرات الشهداء والجرحى، في حين وجّهت المقاومة الفلسطينية ضربات جديدة لقوات الاحتلال، مؤكدة أنها قتلت جنودا ودمرت آليات.

جثامين متناثرة وصراخ وإطلاق نار على الهواء.. كاميرا #الجزيرة توثق اللحظات الأولى عقب قصف إسرائيلي أوقع عددا من الشهداء في خانيونس جنوبي قطاع #غزة#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/DQQ7n3nq5D — قناة الجزيرة (@AJArabic) December 27, 2023

وأظهر مقطع فيديو عشرات الفلسطينيين وهم يركضون وسط شارع عام عقب القصف الذي أودى بحياة 20 شهيداً، فيما ترى سيارة إسعاف وهي تنقل جثث الشهداء الملقاة على الأرض.

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وشوهدت جثث الشهداء والمصابين على الأرض قبل إسعافها، ويسمع صوت أحد شهود العيان وهو يقول: “حسبنا الله ونعم الوكيل.. عشرات الشهداء في جريمة ضد الإنسانية.”

وتابع موضحت أن “هذا المكان بالقرب من الهلال الأحمر.”

وقال بينما شوهد عدد من الناس وهم يركضون:”الآن طائرات العدو تطلق النار على المواطنين”، مضيفاً أن المكان من الصعب التواجد به.