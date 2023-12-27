القسام تهنئ شاؤول آرون بعيد ميلاده الـ9 في الأسر.. رسالة أربكت إسرائيل

وطن – نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الأربعاء، باللغات العربية والعبرية والإنجليزية رسالة بمناسبة عيد ميلاد “شاؤول آرون” التاسع في الأسر، وهو الجندي الإسرائيلي الذي تحتفظ به المقاومة منذ تسع سنوات.

ويشار إلى أن “شاؤول آرون” كان قد تم أسره خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منتصف عام 2014. كما بعثت القسام في هذه المناسبة برسالة أيضا إلى أهالي الأسرى الإسرائيليين الجدد لدى المقاومة فاقمت من أزمة نتيناهو.

“عيد ميلاد سعيد في الأسر”

وأظهرت رسالة القسام المصورة التي بثها الإعلام العسكري للكتائب، مشاهد من جنازة والد آرون وصورا لوالدته وهي تحمل صوره، ورسائل كتبت بـ3 لغات، العربية والعبرية والإنجليزية: “شاؤول.. عيد ميلاد سعيد في الأسر”، و”حياتي لم تعد حياة”، و”إلى عائلات الأسرى، معاناتكم لم تبدأ بعد”.

وتم أسر الجندي المذكور من قبل كتائب القسام، وأعلن عن ذلك القيادي بالقسام والمتحدث باسمها أبو عبيدة، مساء الأحد 20 يوليو 2014، وهو أول جندي تأسره المقاومة الفلسطينية منذ 2006 بعد جلعاد شاليط.

و”شاؤول آرون” من مواليد 27 ديسمبر 1993، إسرائيلي الجنسية، كان يقيم بمستوطنة بوريا في منطقة الناصرة شمال فلسطين المحتلة.

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وتشير عائلته بحسب وسائل إعلام عبرية إلى أن آخر اتصال بينها وبينه كان قبل يومين من أسره، حيث قال لوالدته هاتفيًا قبيل دخوله إلى غزة: “سأعود سالماً من غزة ورافعاً العلم”. ولكن المقاومة غيرت مسار حياته ولم تحقق له أمنيته فوقع أسيراً خانعاً بيدها.

وعاد جيش الاحتلال وأخبرهم بعد ذلك أنه مفقود حين أقر بعملية الأسر بعد 3 أيام، وتبين كذب حديثه الأول مما حدى بالعائلة إلى اتهام الجيش بالتلاعب بالعائلة.

وقد ظهر التوتر بين العائلة وجيش الاحتلال بعد ذلك حين خرجت العائلة بتصريح صحفي قالت فيه إنها تعتبر ابنها على قيد الحياة وأسير لدى حركة حماس ولا تعترف بمقولة أنه ميت.



وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، بثت في ذكرى ميلاد الجندي الصهيوني الأسير شاؤول آرون الثالثة والعشرين ومع نهاية عام 2016، مقطعي فيديو دعائين ألمحت خلالهما إلى أن الجندي الإسرائيلي الأسير لدى الكتائب منذ عام 2014 ما يزال على قيد الحياة.

وظهر في الفيديو الأول أشخاص يلبسون زي الجنود الإسرائيليين ويغنون لآرون، ويجلس أحدهم على كرسي متحرك. وجاء في مقطع الفيديو الأول “ثلاث سنوات آرون في سجن حماس″ وفي آخره عبارة “عام جديد والجندي شاؤول بعيدا عن أهله” باللغتين العربية والعبرية.



ويظهر في الفيديو الثاني الذي بثته محطة الجزيرة شخص يلبس زي الجنود الإسرائيليين يجلس مكبلاً أمام طاولة عليها قطعة حلوى، ووضع على وجهه صورة آرون، وختم الفيديو بصورة لنتنياهو (رئيس الحكومة) وعبارة “القرار بيد الحكومة الإسرائيلية”.