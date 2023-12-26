ما قصة إعدام الشيخ صباح السالم الصباح أحد شيوخ الأسرة الحاكمة بالكويت؟!

وطن- أصدرت محكمة الجنايات الكويتية، حكما بإعدام الشيخ صباح السالم الصباح أحد شيوخ الأسرة الحاكمة، لإدانته بقتل أحد أصدقائه.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية، إنّ المحكمة عاقبت الشيخ صباح السالم الصباح، بسبب قتله لاعب النادي البحري عبد العزيز الزعتري، علما بأن هذا الحكم ليس نهائياً.

تفاصيل القضية تعود إلى شهر نيسان/ أبريل الماضي، حيث قام الشيخ صباح بقتل الزعتري بسبب خلافات بينهما في ساحة منزل المقتول بمحافظة مبارك الكبير.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإنه أمام أعين أم المجني عليه، صوب القاتل سلاحه نحو القتيل، وأمطره بوابل من الرصاص استقرت منها 12 طلقة في جسده، ما أدى إلى وفاته.

والزعتري هو لاعب النادي البحري الرياضي لرياضة الدراجات المائية، وممثل المنتخب الكويتي في هذه الرياضة.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية، قد ألقت القبض على قاتل عبد العزيز الزعتري، وقالت في بيانها الصادر في 15 نيسان / أبريل الماضي: “قطاع الأمن الجنائي بعد تكثيف البحث والتحري يتمكن من ضبط المشتبه به والسلاح المستخدم في قضية مقتل مواطن في محافظة مبارك الكبير، وتم إحالته لجهات الإختصاص وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه”.

الإعلام الأمني:

قطاع الأمن الجنائي بعد تكثيف البحث والتحري يتمكن من ضبط المشتبه به والسلاح المستخدم في قضية مقتل مواطن في محافظة مبارك الكبير، وتم احالته لجهات الإختصاص وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. وتؤكد وزارة الداخلية ان لا أحد فوق القانون كائناً من كان،… pic.twitter.com/N9K82uL3Gv — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) April 15, 2023

وأضاف ذلك البيان: “تؤكد وزارة الداخلية ان لا أحد فوق القانون كائناً من كان، ورجال الأمن بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد”.

ردود أفعال على حكم الإعدام

أثار هذا الحكم، بعض ردود الأفعال في الكويت، وسط إشادة بالقضاء في تحقيق العدالة والقصاص.

وقال عضو جمعية حقوق الإنسان أحمد الميموني: “ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، عاجل / محكمة الجنايات تقضي بإعدام المتهم الشيخ صباح السالم الصباح قاتل عبدالعزيز الزعتري.. نشكر قضائنا النزيه واللى دايم يثبت للعالم كله ان الناس سواسيه امام القضاء.. ونقدر نقول الان لوالدة عبدالعزيز الزعتري عظم الله أجرك يا أم عبدالعزيز”.

“ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب” عاجل / محكمة الجنايات تقضي بإعدام المتهم الشيخ صباح السالم الصباح قاتل عبدالعزيز الزعتري. نشكر قضائنا النزيه واللى دايم يثبت للعالم كله ان الناس سواسيه امام القضاء.. ونقدر نقول الان لوالدة عبدالعزيز الزعتري عظم الله اجرج يام عبدالعزيز pic.twitter.com/TB83VoHUgm — احمد الميموني (@Ahmdalmaimoni) December 26, 2023

وكتب سلطان: “محكمة الجنايات تقضي بإعدام المتهم الشيخ صباح السالم الصباح قاتل عبدالعزيز الزعتري.. حمدا لله على نعمة العدل ولا احد فوق القانون حتى ولو كنت شيخ ومن أبناء الأسرة”.