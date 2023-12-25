نسرين طافش تكشف أسراراً شخصية وتعترف بسبب فشل زيجات الفنانين (فيديو)

وطن – بعد مرور 6 أشهر على إعلان طلاقها للمرة الثانية من زوجها د.شريف شرقاوي، تحدثت الفنانة السورية نسرين طافش عن أسباب فشل زيجات الفنانين.

وأعلنت نسرين طافش، في يوليو 2023، انفصالها عن زوجها الدكتور شريف شرقاوي بشكل رسمي، وذلك للمرة الثانية بعد ما يقرب من شهرين على عودتهما.

نسرين طافش: هذا هو سبب فشل زيجات الفنانين

في السياق، أرجعت الفنانة السورية نسرين طافش فشل زيجات الفنانين إلى انشغالهم الكبير في عمليات التصوير.

وقالت نسرين إنهم كأي شخص في المجتمع يتعرضون لبعض المطبات في علاقاتهم.

وتابعت الفنانة السورية: “بعض زيجات الوسط الفني لا يكتمل، بسبب صعوبة احتمال ساعات العمل المختلفة لكل طرف، وممكن يحدث فتور بسبب البعد، والطلاق موجود في المجتمع بشكل عام”.

جاءت تصريحات الفنانة السورية، في برنامج “واحد من الناس” مع الإعلامي عمرو الليثي.

وشددت الفنانة السورية على أن الزواج قرار شخصي على العقل والقلب أن يتفقا عليه.

كما أوضحت أنه مثلما الجمال شيء مهم فإن العقل له ذات الأهمية.

وحول ما إذا تعيش قصة حب، أوضحت أنها تعيش قصة حب مع أصدقائها وعملها والحياة.

ولفتت نسرين إلى أن “الحب شيء تنوي له فيأتي لك”.