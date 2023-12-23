“يتقدمهم كلبهم”.. فوبيا أنفاق غزة تضرب جنود إسرائيل والرعب سيد الموقف (فيديو)

وطن – وثق مقطع فيديو جديد ضمن الحرب الدائرة في غزة، تقدم كلب مدرب يتبع لقوات الاحتلال أثناء استكشاف نفق بغزة خوفًا من كمائن “القسام” وأنفاقها التي باتت كابوس جنود إسرائيل المشاركين في العملية البرية داخل القطاع المحاصر.

واعتاد جنود الاحتلال على استخدام الكلاب في حملات المداهمات والمعارك وقتل عدد منهم خلال هذه العمليات في الأسابيع الماضية، على غرار الكلب الذي قتل في عملية إجهاز على مجموعة إسرائيلية كاملة داخل نفق بعد أن تم استدراجهم إليه منذ أيام.

وأظهر الفيديو الجديد الذي رصدته “وطن” لقطات تم تصويرها بواسطة كاميرا معلقة على ظهر كلب يتبع لوحدة “عوكيتس” الإسرائيلية، وقال جيش الاحتلال إن “المشاهد تظهر ما بداخل أحد أنفاق حركة حماس”.

كلب يتقدم قوات الاحتلال في استكشاف نفق بغزة خوفًا من كمائن “القـ.ـسام” pic.twitter.com/leWgwhjdBH — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) December 23, 2023



وبدا الكلب في المقطع وهو يسرع داخل نفق طويل يفضي إلى مكتب مزود بطاولة وتلفزيون، وفي مشهد تال تظهر أرضاً مدمرة.

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مصيدة أنفاق القسام تفتك بجنود الاحتلال

وكانت كتائب القسام نشرت منذ أيام مشاهد حية لاستهداف آليات وجنود الاحتلال والفتك ببعضهم داخل أنفاق المقاومة بعد استدراجهم لها بكمين محكم.

وبحسب الفيديو الذي رصدته “وطن” آنذاك، يظهر أحد المقاومين داخل النفق، فيما يسمع صوت آخر يقول وهو يشير إلى بقع دماء على الأرض: “هذه دماؤهم وهذا كلبهم” حيث ظهر بالمقطع أيضا جثة كلب تابع للقوة الإسرائيلية تم قتل مع عناصر القوة.

وتابع عنصر القسام الذي يتحدث بالفيديو كاشفا تفاصيل الكمين واستدراج جنود الاحتلال لداخل النفق: “تم استدراج القوة الخاصة داخل نفق وجرى الإجهاز عليهم”.