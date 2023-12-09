في كمينين .. القسام يجهز على قوتين خاصتين إسرائيليتين ومقاتلوه ينسحبون بسلام

وطن – كشف مصدر قيادي في كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، عن ضربة نوعية وجهتها المقاومة لقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال المعارك البرية الدائرة في القطاع، عبر الإجهاز على قوتين خاصتين إسرائيليتين في كمينين منفصلين.

وذكر المصدر القيادي في القسام، إن الكتائب نجحت في الإيقاع بقوتين خاصتين إسرائيليتين في كمينين في حي الشيخ رضوان ومنطقة الكرامة في غزة.

الإجهاز على قوتين خاصتين إسرائيليتين

وأضاف المصدر في تصريحات نقلتها قناة الجزيرة، السبت، إن مقاتلي القسام نجحوا في الإجهاز على عناصر القوتين الخاصتين، قبل أن يتمكنوا من الانسحاب من المكان.

إفشال محاولة تحرير أسير إسرائيلي

وكانت كتائب القسام قد بثت في وقت سابق، مقطع فيديو تضمن صورا لإفشال لمحاولة تحرير جندي إسرائيلي أسير لديها في قطاع غزة فجر الجمعة.

وقالت القسام إن المقطع لإفشال محاولة صهيونية للوصول إلى أحد الأسرى ما أدى لمقتل الأسير الجندي ساعر باروخ (24 عاما) وإيقاع القوة الصهيونية بين قتيل وجريح وفرارهم من المكان.

صور حصلت عليها الجزيرة لما قالت كتائب القسام إنه إفشال لعملية تحرير جندي إسرائيلي أسير اليوم#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/IuA613Cu7l — قناة الجزيرة (@AJArabic) December 8, 2023

وبدأ المقطع بتسجيل للأسير المقتول ساعر باروخ عرّف فيه بنفسه وعمره (24 عاما) وقال إنه كان من سكان في كيبوتس (مستوطنة) “بئيري” وأسر في السابع من تشرين الأول / أكتوبر، وذكر أنه تم أسره منذ 40 يوما في غزة ويريد العودة إلى بيته.

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وكشفت القسام أن قوة إسرائيلية تسللت في الساعة الثانية والنصف فجرا لمكان احتجاز الأسير من خلال سيارة إسعاف، والتستر خلف المنظمات الإنسانية في انتهاك صارخ للقانون الدولي، فيما تم اكتشاف القوة والتعامل معها بالنيران.

وأظهر المقطع صور آثار دماء القوة المتسللة وقطعا مختلفة من عتادها الذي تم الاستيلاء عليه من قِبَل القسام، وصورة للجندي الأسير ساعر بعد مقتله.

وأكدت السبت، هيئة عائلات المحتجزين الاسرائيليين في غزة مقتل ساعر باروخ في عملية أعلنت حماس فشل الجيش الإسرائيلي بتنفيذها.