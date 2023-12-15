“هذه دماؤهم وهذا كلبهم”.. فيديو إبادة جنود إسرائيليين بنفق استُدرجوا له

وطن – نشر الإعلام العسكري التابع لكتائب القسام/ الجناح العسكري لحركة حماس مقطع فيديو جديد يوثق الإجهاز على مجموعة إسرائيلية كاملة داخل نفق بعد أن تم استدراجهم إليه.

وبحسب الفيديو الذي رصدته “وطن” يظهر أحد المقاومين داخل النفق، فيما يسمع صوت آخر يقول وهو يشير إلى بقع دماء على الأرض: “هذه دماؤهم وهذا كلبهم” حيث ظهر بالمقطع أيضا جثة كلب تابع للقوة الإسرائيلية تم قتل مع عناصر القوة.

وتابع عنصر القسام الذي يتحدث بالفيديو كاشفا تفاصيل الكمين واستدراج جنود الاحتلال لداخل النفق: “تم استدراج القوة الخاصة داخل نفق وجرى الإجهاز عليهم”.

“رؤوسهم تحت أقدامنا”

وأشار المقاتل القسامي إلى عتاد عسكري على الأرض قائلاً: “هذه أجهزتهم وما كانوا يحملون”، وإلى جانب العتاد بدت جيفة كلب مدرب تم قتله هو الآخر.

وأضاف مردداً مقولة الناطق العسكري باسم القسام أبو عبيدة: “والله لنجعلن رؤوسهم تحت أقدامنا”.

وكان الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسّام، أبو عبيدة، أكّد في كلمةٍ صوتية، الجمعة، أنّ شهادات مجاهدي المقاومة في قتلهم للجنود الإسرائيليين توثق أضعاف العدد الذي يعترف به الاحتلال رسمياً، كاشفاً عن تدمير 100 آلية إسرائيلية في 5 أيام.

وأشار أبو عبيدة إلى أنّ ما يعترف به “جيش” الاحتلال رسمياً من أعداد القتلى والإصابات في صفوفه غير حقيقي.

مشدداً على أنّ شهادات وروايات مجاهدي الكتائب في قتلهم للجنود الإسرائيليين المشاة توثّق أضعاف العدد المعلن عنه.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جنديين وإصابة 4 في معارك خان يونس، في حين أكدت كتائب القسام أنها أوقعت جنودا إسرائيليين قتلى وجرحى في عمليات نوعية بوسط القطاع.