مانشستر سيتي يُتوج بمونديال كأس العالم للأندية 2023 .. شاهد ملخص المباراة

وطن- تُوج فريق مانشستر سيتي بمونديال كأس العالم 2023، بعد فوزه على منافسه البرازيلي فلومينينسي برباعية نظيفة دون مقابل في المباراة النهائية التي جمعت كلا الفريقين على ملعب ( الملك عبد الله الدولي).

وسجل رباعية مانشستر سيتي جوليان ألفاريز هدفين في الدقيقة ال1 وال88، واللاعب نينو بطريق الخطأ في شباك مرماه عند الدقيقة ال27، وفيل فودين في الدقيقة ال72

تتويج مانشستر سيتي بكأس العالم للأندية 2023

وشهدت المباراة النهائية تفوق بطل أوروبا مانشستر سيتي (الأزرق السماوي) على مستوى الاستحواذ والتسديدات، فقد وصلت عدد التسديدات إلى 15 تسديدة، مقابل 5 تسديدات فقط لفريق فلومينينسي البرازيلي.

📹 اللحظة المنتظرة، لحظة ستكون خالده دائما في الاذهان لحظة تتويج مانشستر سيتي رسميًا بكأس العالم للأندية 2023 جده ولحظة رفع كايل والكر الكأس💙🏆

pic.twitter.com/pnSwiwjJtA — EPL World (@EPLworld) December 22, 2023

كما واستحوذ مانشستر سيتي على الكرة بنسبة 55%، مقابل 45% للفريق المنافس فلومينينسي طيلة مجريات دقائق المباراة.

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وكان فريق مانشستر سيتي قد توج برباعية تاريخية على المستوى المحلي والقاري الموسم الماضي، وهم دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس السوبر الأوروبي.

الدوري الإنجليزي الممتاز

وسيلتقي مانشستر سيتي في المواجهة القادمة أمام إيفرتون، الأربعاء، في الجولة ال19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويتواجد فريق مانشستر سيتي في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة، بفارق 5 نقاط عن أرسنال صاحب الصدارة برصيد 39 نقطة للموسم الجاري.