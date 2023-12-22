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    رياضة

    مانشستر سيتي يُتوج بمونديال كأس العالم للأندية 2023 .. شاهد ملخص المباراة

    مانشستر سيتي يحصد لقب كأس العالم للأندية 2023 بعد فوزه على فلومينينسي برباعية نظيفة
    فارس أبو شيحةبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق
    احتفال مانشستر سيتي
    احتفال نجوم مانشستر سيتي بلقب كأس العالم للأندية 2023

    وطن- تُوج فريق مانشستر سيتي بمونديال كأس العالم 2023، بعد فوزه على منافسه البرازيلي فلومينينسي برباعية نظيفة دون مقابل في المباراة النهائية التي جمعت كلا الفريقين على ملعب ( الملك عبد الله الدولي).

    وسجل رباعية مانشستر سيتي جوليان ألفاريز هدفين في الدقيقة ال1 وال88، واللاعب نينو بطريق الخطأ في شباك مرماه عند الدقيقة ال27، وفيل فودين في الدقيقة ال72

    تتويج مانشستر سيتي بكأس العالم للأندية 2023

    وشهدت المباراة النهائية تفوق بطل أوروبا مانشستر سيتي (الأزرق السماوي) على مستوى الاستحواذ والتسديدات، فقد وصلت عدد التسديدات إلى 15 تسديدة، مقابل 5 تسديدات فقط لفريق فلومينينسي البرازيلي.

    كما واستحوذ مانشستر سيتي على الكرة بنسبة 55%، مقابل 45% للفريق المنافس فلومينينسي طيلة مجريات دقائق المباراة.

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    وكان فريق مانشستر سيتي قد توج  برباعية تاريخية على المستوى المحلي والقاري الموسم الماضي، وهم دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس السوبر الأوروبي.

    الدوري الإنجليزي الممتاز

    وسيلتقي مانشستر سيتي في المواجهة القادمة أمام إيفرتون، الأربعاء، في الجولة ال19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

    مانشستر سيتي
    تتويج مانشستر سيتي بكأس العالم للأندية 2023

    ويتواجد فريق مانشستر سيتي في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة، بفارق 5 نقاط عن أرسنال صاحب الصدارة برصيد 39 نقطة للموسم الجاري.

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