اعتزال عمر السومة دولياً بعد قرار استبعاده من كأس آسيا 2023 قطر (فيديو)

وطن- أعلن النجم السوري عمر السومة اعتزاله كرة القدم دولياً مع منتخب سوريا، بعد القرار المفاجئ باستبعاده من قائمة اللاعبين لخوض منافسات بطولة كأس آسيا 2023 قطر مطلع العام المقبل.

وقرر المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب السوري، استبعاد اللاعب عمر السومة من قائمة اللاعبين المشاركين في بطولة كأس آسيا 2023 قطر بشكل مفاجئ، وهو ما أدى إلى إعلان اللاعب اعتزاله كرة القدم دولياً.

اعتزال عمر السومة دولياً

وقال النجم السوري عمر السومة مهاجم نادي العربي القطري، في تصريح صحفي خرج به عبر قناة الكأس القطرية، ” حزنت لقرار استبعادي من القائمة، أنا ملتزم مع كوبر لمدة عام كامل، فلماذا يستبعدني؟!”.

وأضاف السومة، ” أعلن اعتزالي كرة القدم دولياً رداً على هذا الاستبعاد، وهذا القرار لا رجعة فيه، وخصوصاً أن لا يوجد تقدير أو احترام”.

#مجلس_قناة_الكاس |#عمر_السومة يتحدث عن قرار استبعاده من قائمة منتخب #سوريا في كأس آسيا 2023.. ويكشف حقيقة خلافه مع المدرب الأرجنتيني كوبر واعتزاله اللعب الدولي ويقول: 'هناك عدم تقدير واحترام' #دوري_نجوم_إكسبو #قنوات_الكاس pic.twitter.com/2j8rwBJQ9J — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 20, 2023

ويواصل مهاجم نادي العربي القطري، ” العقلية الاحترافية بالإدارة ضعيفة جداً، أقل شيء كان من المفترض أن يبلغني المسؤولين بقرار باعتباري قائد المنتخب، بدلاً من أن أتفاجأ من القرار مثل الجمهور”.

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لا خلافات مع المدرب كوبر

كما وأردف، ” كانت هناك أنباء عن وجود خلافات مع المدرب كوبر في مباراة اليابان، لكن لا صحة لهذه الأنباء، وهو اتفق معي على أن ألعب شوطاً وحداً”.

وختم السومة حديثه، ” أتمنى التوفيق للمنتخب في كأس آسيا، بالنهاية هذا منتخب بلادي. وسأكون متواجداً في المدرجات لدعمه”.

واستبعد مدرب المنتخب السوري كوبر، مهاجم نادي العربي القطري عمر السومة، من القائمة الأولية للمنتخب الذي ضمت 33 لاعباً، حيث سيتقلص عددها إلى 26 لاعباً في القائمة النهائية للبطولة الآسيوية.

ويتواجد منتخب سوريا في المجموعة الثانية من منافسات بطولة كأس آسيا 2023 قطر، التي تضم منتخبات أستراليا وأوزبكستان والهند.

وتستضيف دولة قطر منافسات بطولة كأس آسيا 2023 خلال الفترة ما بين 12 من شهر يناير/ كانون الثاني وحتى ال10 من شهر فبراير/ شباط المقبلين.