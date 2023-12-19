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    الهدهد

    أمريكية: إسرائيل وحكومتي يستحقون عقوبة ذُكرت بسورة النساء في القرآن

    أكدت السيدة الأمريكية أنها تفهم جيداً هذه الآية الآن، معتذرة لما تفعله حكومتها المتواطئة في حق شعب فلسطين
    محمد أمينبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق
    عقوبة لإسرائيل والحكومة الأمريكية
    أمريكية تقرأ آية من سورة النساء تعبر عن عقوبة إلهية لإسرائيل وأمريكا

    وطن – قالت مواطنة أمريكية إن إسرائيل وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية تستحقان عقوبة وردت في الآية الـ56 من سورة النساء، أثناء حديثها الذي وجهت عبره انتقادات حادة لحكومتها بسبب دعمها الاحتلال وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني.

    وكانت السيدة الأمريكية المتحدثة تشير إلى آية “تتوعد الذين يكفرون بآيات الله بالنار، وبتغيير جلودهم بعد أن تنضج لتتجدد عقوبتهم.”

    وقالت في مقطع فيديو متداول إنها أثناء قراءتها لسورة “النساء” صادفت آية أذهلتها لقوتها.

    وأضافت أريد أن أخبركم بردة فعلي عند قراءتها ففي السورة الرابعة الآية 56 قال الله تعالى: “إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم ناراً، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب ،إن الله كان عزيزاً حكيماً”.

    عقوبة إلهية مناسبة

    وقالت المواطنة الأمريكية مخاطبة متابعيها: “لو كنتم طلبتم مني منذ 6 أشهر قراءة هذه الآية والتعليق عليها لقلت شيئاً مختلفاً تماماً.”

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    وأوضحت: “كنت قد قلت هذا يبدو قاسياً جداً وأنا لا أعرف –حسب قولها- إلهاً يفعل هذا بالبشر.”

    واستدركت: “لقد رأيت لاحقاً ما يحدث للفلسطينيين والرعب الذي يحدث لهم على يد اسرائيل وعلى يد حكومتي التي تدفع ثمن القنابل وتزودها بمليارات الدولارات، فأدركت كما تقول- أن هذه العقوبة لا بأس بها بالنسبة لها.”

    وتابعت: “قبل 6 أشهر كنت أعتقد أنني سأخبركم، رغم أن عمري 53 عاماً، كنت سأقول أعتقد حقاً أن كل شخص هو شخص خير في أعماقه، وجميع الناس يستحقون الصفح عن أفعالهم الماضية، لكن في هذه المرحلة لا”.

    وفي نهاية الفيديو، أكدت السيدة الأمريكية أنها تفهم جيداً هذه الآية الآن، معتذرة لما تفعله حكومتها المتواطئة في حق شعب فلسطين.

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