الأردن.. هل تُجيب الحكومة على أسئلة النائب “مشوقة” الخطيرة عن اتفاقية الدفاع مع أمريكا؟

وطن – سلط النائب الأردني “عدنان مشوقة” الضوء على تفاصيل “اتفاقية الدفاع بين الأردن وأمريكا” بسؤاله الحكومة عن سبب الصمت الأردني عن الدعم الأمريكي للاحتلال وجرائمه في غزة عن طريق الأراضي الأردنية.

طلب النائب الأردني عدنان مشوقة من رئيس مجلس النواب توجيه سؤال إلى الحكومة الأردنية حول “الاتفاقية الدفاعية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية” واستغلال واشنطن لها لدعم جرائم الاحتلال في غزة عن طريق الأردن.

وجاء بيان مشوقة الذي وجهه لرئيس مجلس النواب في الأردن ورصدته وطن “استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب”.

ودعا عدنان مشوقة رئيس مجلس النواب في الأردن إلى توجيه عدة أسئلة لمجلس الوزراء الأردني عن مدى ما تتضمنه الاتفاقية الدفاعية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية من حقوق والتزامات بين الطرفين.

4 تساؤلات عن اتفاقية الدفاع بين الأردن وأمريكا

وتركز سؤال النائب الأردني لحكومة بلاده عما يحصل من جرائم مروعة في غزة بدعم أمريكي للاحتلال الإسرائيلي انطلاقاً من الأراضي الأردنية: هل تمنح الأردن الحق في منع استخدام القواعد الامريكية في الأردن من القيام بأي أعمال عسكرية مساندة للعدو الصهيوني في اعتدائه وجرائمه ضد أهلنا في قطاع غزة وعموم فلسطين؟

وجاء في تساؤل آخر: “هل تُطلع الحكومة الامريكية الأردن على طبيعة المهام التي تقوم بها الطائرات العسكرية الامريكية الموجودة في القواعد الامريكية في الأردن؟”.

وطلب عدنان مشوقة من رئيس مجلس النواب الأردني أن يسأل الحكومة الأردنية: “كم عدد الطائرات العسكرية (طائرات نقل / الطائرات المقاتلة) الأمريكية الموجودة في القواعد العسكرية الامريكية في الأردن؟ وما طبيعة المهام التي تنفذها داخل الأردن أو انطلاقاً من قواعدها في الأردن خلال الفترة من 7/12/2023 وحتى تاريخه؟

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وختم النائب البيان بسؤال رابع جاء فيه: “هل طلبت الولايات المتحدة الأمريكية مرور أي طائرات عسكرية خلال المجال الجوي الأردني باتجاه مطارات العدو الصهيوني خلال المدة من 7/10/2023 وحتى تاريخه؟”.

ومنذ أعوام تعالت الأصوات الحزبية والبرلمانية والشّعبية الرّافضة لاتفاقية التعاون الدّفاعي ‫بين عمّان وواشنطن بعد أن أقرّتها الحكومة الأردنية، وبدء سريان العمل بها في 22 مارس/آذار 2021.

ويعتبر الكثير من البرلمانيين أن الاتفاق انتقاص للسيادة الأردنية، وخرق أمريكي للأمن الداخلي.

كما أبدى برلمانيون وحزبيّون استغرابهم من عدم عرض الاتفاقية على مجلس النواب الأردني قبل أن تقرها الحكومة الأردنية وتنشرها في الجريدة الرسمية لتصبح سارية المفعول.

ما الذي تتضمنه اتفاقية الدفاع بين الولايات المتحدة الأمريكية والأردن؟

تشترط بنود الاتفاقية التي رصدت (وطن) أبرز بنودها وفق ما نشرته عنها وسائل إعلام أردنية في السابق، التزام الحكومة الأردنية بتوفير مواقع حصرية للقوات الأمريكية تشمل 15 موقعاً.

وتتحكم القوات الأمريكية بالدخول إلى تلك المواقع، ويسمح لها بحيازة وحمل الأسلحة في الأراضي الأردنية أثناء تأديتها مهامّها الرسمية.

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كما تسمح الاتفاقية للطائرات والمركبات والسفن الأمريكية بالدخول وحرية التنقل في الأراضي الأردنية والمياه الإقليمية، والخروج منها بحرية تامّة دون دفع الرسوم والضرائب.

وإذا طلبت السلطات الأمريكية إصدار لوحات سيارات مؤقتة تمنح الأردن مجاناً تلك اللوحات للمركبات التابعة للولايات المتحدة وأفرادها والمتعاقدين معها، بشكل لا يمكن تمييزها عن تلك اللوحات المؤقتة الصادرة للشعب الأردني عموماً.

وتقضي الاتفاقية أيضاً بأنه لا يحق للقضاء أو الادّعاء العام الأردني التحقيق أو التعامل مع أيّة حالة وفاة تقع في المناطق المخصصة للقوات الأمريكية.

كما تجيز اتفاقية الدفاع بين الولايات المتحدة الأمريكية والأردن استخدام طيف الراديو والاتصالات السلكية واللا سلكية بدون رقابة أردنية.