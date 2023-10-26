fbpx
    الهدهد

    الأردن يسمح بنقل أسلحة أمريكية لإسرائيل عبر أراضيه ومنظمة تكشف التفاصيل

    المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا كشفت عن أدلة متراكمة تثبت تورط الأردن بدعم الاحتلال عبر سماحها لأمريكا بنقل أسلحة ومعدات ثقيلة إلى إسرائيل
    باسل سيدبواسطة آخر تحديث:لا توجد تعليقات2 دقائق
    الأردن يسمح بنقل أسلحة أمريكية لإسرائيل عبر أراضيه
    الولايات المتحدة أرسلت طائرات محملة بمساعدات عسكرية إلى اسرائيل منذ بداية الحرب على غزة

    وطن – استهجنت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، سماح الأردن للولايات المتحدة باستخدام أراضيها لنقل معدات عسكرية ثقيلة عبر 15 طائرة مخصصة لهذا الغرض، إلى الاحتلال الإسرائيلي الذي يرتكب الفظائع في قطاع غزة.

    وقالت المنظمة في بيان لها رصدته (وطن)، إن الأردن بات جسراً تنقل فيه قوات خاصة إلى مناطق الاحتلال الإسرائيلي جواً، وأن الولايات المتحدة تستخدم أيضاً الأراضي والأجواء القبرصية لنقل الأسلحة من قواعد عسكرية في قبرص.

    ودعا البيان الحكومة الأردنية إلى ضرورة التماهي مع سياساتها المعلنة والبيانات القومية التي تصدر عنها، بوقوفها ضد الحرب الظالمة للاحتلال القائمة بدعم غربي على قطاع غزة.

    تناقضات الأردن في السر والعلن!

    وأكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان أنه من غير المقبول أن تدعو الأردن علناً إلى وقف الحرب، وخلف الأبواب المغلقة تنقاد وراء الدعم الأمريكي العسكري لإسرائيل.

    • اقرأ أيضاً:
    مطار دبي.. نقطة تجميع جنود الاحتياط الإسرائيليين للمشاركة في الحرب على غزة (شاهد)

    ولم يخل البيان من خطاب أنظمة التطبيع مع الاحتلال بدعوتها إلى الامتناع عن تقديم أي دعم لهذا الكيان وسحب استثماراتها المليارية من أراضيه، وقطع العلاقات مع إسرائيل وإغلاق سفاراتها في فلسطين.

    وكان “مركز رؤى لدراسات الحرب”، قد نقل عن رئيس الساحة الدولية في معهد السياسات والاستراتيجية (IPS) الدكتور شاي هار تسفي في مقابلة مع مجلة Epoch العبرية، قوله إن الأردن رصيد استراتيجي لدولة إسرائيل.

    وأكد الأكاديمي “هار تسفي” بأن ما يفعله ملك الأردن هو السماح للجمهور بالتنفيس عن غضبه فقط وكل ما يقوم به من سياسات وأنشطة ضروري للاحتلال لمنع ما أسماها “أنشطة الإرهاب وتهريب الأسلحة” من المملكة (على الرغم من سماح عمان باستخدام الأراضي الأردنية لنقل تلك الأسلحة لدعم إسرائيل).

    • اقرأ أيضاً: 
    منطاد مراقبة أمريكي يخرج من الأردن.. لم يظهر مسبقا في الشرق الأوسط

    هل ردت الحكومة الأردنية على البيان؟

    ولم تنقل المنظمة العربية لحقوق الإنسان أي تصريح رسمي يرد على تقريرها وبيانها أو يصدر أي رد من جانب الحكومة الأردنية على ذلك حتى، عصر الخميس 26 تشرين الثاني/أكتوبر 2023.

    وأكد أحد المتابعين أن وجود السفارة الصهيونية في عمان واستمرار معاهدة السلام الرسمية مع إسرائيل رغم كل الإجرام الصهيوني المحتل في غزة دلالة على عيش الحكومة الأردنية في عالم آخر أما التصريحات فهي للاستهلاك الإعلامي لأهل العواطف والحماس.

    وذكر محمد موسى أن تلك الأنباء التي نشرتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان “تعود لبداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة حيث هبطت طائرة B-52 بالقواعد الامريكية في الأردن ، وفي سرب F-16 وصل المنطقة وأمريكا لم تعلن مكانها بالضبط”. حسب المتابع

    شاركها.

    المقالات ذات الصلة

    اترك تعليقاً

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.