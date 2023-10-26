الأردن يسمح بنقل أسلحة أمريكية لإسرائيل عبر أراضيه ومنظمة تكشف التفاصيل

وطن – استهجنت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، سماح الأردن للولايات المتحدة باستخدام أراضيها لنقل معدات عسكرية ثقيلة عبر 15 طائرة مخصصة لهذا الغرض، إلى الاحتلال الإسرائيلي الذي يرتكب الفظائع في قطاع غزة.

وقالت المنظمة في بيان لها رصدته (وطن)، إن الأردن بات جسراً تنقل فيه قوات خاصة إلى مناطق الاحتلال الإسرائيلي جواً، وأن الولايات المتحدة تستخدم أيضاً الأراضي والأجواء القبرصية لنقل الأسلحة من قواعد عسكرية في قبرص.

ودعا البيان الحكومة الأردنية إلى ضرورة التماهي مع سياساتها المعلنة والبيانات القومية التي تصدر عنها، بوقوفها ضد الحرب الظالمة للاحتلال القائمة بدعم غربي على قطاع غزة.

تناقضات الأردن في السر والعلن!

وأكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان أنه من غير المقبول أن تدعو الأردن علناً إلى وقف الحرب، وخلف الأبواب المغلقة تنقاد وراء الدعم الأمريكي العسكري لإسرائيل.

اقرأ أيضاً:

ولم يخل البيان من خطاب أنظمة التطبيع مع الاحتلال بدعوتها إلى الامتناع عن تقديم أي دعم لهذا الكيان وسحب استثماراتها المليارية من أراضيه، وقطع العلاقات مع إسرائيل وإغلاق سفاراتها في فلسطين.

وكان “مركز رؤى لدراسات الحرب”، قد نقل عن رئيس الساحة الدولية في معهد السياسات والاستراتيجية (IPS) الدكتور شاي هار تسفي في مقابلة مع مجلة Epoch العبرية، قوله إن الأردن رصيد استراتيجي لدولة إسرائيل.

🚨🚨🚨

رئيس الساحة الدولية في معهد السياسات والاستراتيجية (IPS) الدكتور شاي هار تسفي في مقابلة مع مجلة Epoch العبرية: "هناك فرق شاسع لين تصريحات القادة العرب الموجهة للإعلام وبين حقيقة ما يجري خلف الكواليس! الحقيقة أنهم هم خائفون من حماس أيضا، هناك مصالح عميقة مشتركة بيننا،… pic.twitter.com/reUgejoCbh — رؤى لدراسات الحرب (@Roaastudies) October 26, 2023

وأكد الأكاديمي “هار تسفي” بأن ما يفعله ملك الأردن هو السماح للجمهور بالتنفيس عن غضبه فقط وكل ما يقوم به من سياسات وأنشطة ضروري للاحتلال لمنع ما أسماها “أنشطة الإرهاب وتهريب الأسلحة” من المملكة (على الرغم من سماح عمان باستخدام الأراضي الأردنية لنقل تلك الأسلحة لدعم إسرائيل).

اقرأ أيضاً:

هل ردت الحكومة الأردنية على البيان؟

ولم تنقل المنظمة العربية لحقوق الإنسان أي تصريح رسمي يرد على تقريرها وبيانها أو يصدر أي رد من جانب الحكومة الأردنية على ذلك حتى، عصر الخميس 26 تشرين الثاني/أكتوبر 2023.

وجود السفارة الصهيونية في عمان واستمرار معاهدة السلام الرسمية وليست الشعبية رغم كل الاجرام الصهيوني المحتل في غزة دلالة انهم يعيشون في عالم اخر اما التصريحات فهي للاستهلاك الاعلامي لاهل العواطف والحماس — Jamal (@j99mal) October 26, 2023

وأكد أحد المتابعين أن وجود السفارة الصهيونية في عمان واستمرار معاهدة السلام الرسمية مع إسرائيل رغم كل الإجرام الصهيوني المحتل في غزة دلالة على عيش الحكومة الأردنية في عالم آخر أما التصريحات فهي للاستهلاك الإعلامي لأهل العواطف والحماس.

ده من أول الحرب ونزلت فيديو كمان لهبوط الطائرة B-52 بالقواعد الامريكية في الأردن ، وفي سرب F-16 وصل المنطقة وامريكا لم تعلن فين ❕ لكن المرجح مليون الميه في الأردن… — Muhammed Moussa (@muhammedFmoussa) October 26, 2023

وذكر محمد موسى أن تلك الأنباء التي نشرتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان “تعود لبداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة حيث هبطت طائرة B-52 بالقواعد الامريكية في الأردن ، وفي سرب F-16 وصل المنطقة وأمريكا لم تعلن مكانها بالضبط”. حسب المتابع