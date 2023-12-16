روبي بوصلات رقص ساخنة أمام السعوديين في “ساوند ستورم” على دماء غزة! (شاهد)

وطن – في الوقت الذي تشهد فيه غزة حرباً مدمرة وقاتلة، أدت لاستشهاد أكثر من 20 ألف فلسطينيّ معظمهم أطفال ونساء، تشهد المملكة العربية السعودية، احتفالات ماجنة وراقصة في مهرجان “ساوند ستورم” ضمن “ميدل بيست”، حيث شاركت

وأحيت الفنانة المصرية روبي حفلاً راقصاً أمام الآلآف على مسرح مهرجان “ساوند ستورم” أكبر مهرجان للموسيقى في منطقة الشرق الأوسط.

وظهرت روبي بفستان أسود قصير، وقدّمت باقة من أغانيها الجديدة والقديمة للجمهور الذي تفاعل معها، وسط وصلات رقص جريئة.

وشارك روبي في الحفل ذاته النجم حميد الشاعري، الذي قدّم هو أيضا مجموعة من أشهر أعماله الغنائية.

وأعربت روبي عن سعادتها بإحياء الحفل ووجّهت رسالة لجمهورها في السعودية: تحية للجمهور السعودي الحلو وهما حبايبي.

وشهدت العاصمة السعودية الرياض، مساء الخميس الماضي (10/12/2023)، انطلاق النسخة الرابعة من مهرجان “ساوند ستورم”، المقام على 8 مسارح.

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ويستمر المهرجان لثلاثة أيام، وهو أكبر مهرجان للموسيقى في منطقة الشرق الأوسط، بينما يشارك في هذا الحدث الضخم أكثر من 200 فنان عربي وعالمي.

وكانت مشاهد انتشرت وأثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل، من مهرجان ميدل بيست، جانبا من الرقص المختلط بين حشود من الشباب والفتيات، وسط أجواء من التحرش وتحسس أجساد الفتيات التي باتت معتادة في مثل هذه الفعاليات.